حسن يوسف: تُوجد ملاحظات على المنظمة وسننضم لها في هذه الحالات

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رام الله - دنيا الوطن

أكد حسن يوسف، القيادي في حركة (حماس)، أن من الملفات التي نص عليها في البيان الختامي للأمناء العامين، وتشكيل اللجان من أجلها، هي إعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية، وصياغة المؤسسات الفلسطينية بشكل عام؛ لتكون البيت الجامع للكل الفلسطيني، بما فيهم حركتا الجهاد وحماس.



وقال يوسف لـ"دنيا الوطن": "لا يخفى على الجميع، أن هناك ملاحظات على منظمة التحرير، حتى الفصائل الموجودة بالمنظمة، حيث إنه مضى عليها عقود كثيرة، وينبغي أن تجدد وتتطور، وأن يكون هناك انتخابات حرة ونزيهة لإعادة بناء المنظمة، من خلال تشكيل برلمان فلسطيني لها في الداخل والخارج، وحيثما أمكن في الشتات، لتتسع للكل الفلسطيني، ويصبح لها الدور الفاعل والأقوى للدفاع عن القضية والحقوق الفلسطينية".



وتساءل القيادي في حماس: "لماذا لا يتم تجديد وتطوير وتوسيع منظمة التحرير؛ لتشمل الكل الفلسطيني، والتي سيكون لها قانون واحد، ورؤية سياسية، والجميع ينخرط في بوتقتها؟"، مؤكداً في الوقت ذاته، إذا ما تم كل ذلك، فإن (حماس) ستنضم للمنظمة.