شؤون فلسطينية

المباحث بغزة: نتخذ الإجراءات القانونية بحق من يروج الإشاعات بشكل تدريجي

المباحث بغزة: نتخذ الإجراءات القانونية بحق من يروج الإشاعات بشكل تدريجي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال مدير المباحث العامة في قطاع غزة، نهاد الجعبري: إنه تم تكليف دائرة الجرائم الإلكترونية بالمباحث العامة، بمتابعة الشائعات، ورصد مواقع التواصل الاجتماعي وفضاء الإنترنت بشكل كامل؛ لرصد أي تجاوزات وإشاعات أو أخبار مغلوطة، يتم رصدها ومعالجة الإشاعة الصادرة".

وقال الجعبري، وفق الموقع الرسمي للشرطة الفلسطينية: إن النيابة العامة، أصدرت تفويضاً بالتحقيق بقضايا مخالفة النشر، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يروج الإشاعات بشكل تدريجي، بداية بإلزامه بحذف الخبر بشكل فوري".

وتابع الجعبري: "في حال تكرر نشر الناشط الصحفي الإلكتروني أو المواطن لنشر الإشاعة مرة ثانية، يتم إخطاره، وفي الثالثة يتم استدعاؤه، وأخذ تعهد عليه، وفي حال استمر بنشر وترويج الإشاعات، يتم توقيفه وتحويله للنيابة العامة".

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