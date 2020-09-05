قيادي فلسطيني يُوجه رسالة للوفد الوزاري بالقطاع بشأن التقاعد المالي

وجه مسؤول فرع جبهة النضال الشعبي في قطاع غزة، محمود الزق، رسالة إلى الوفد الوزاري، الذي وصل القطاع أمس الجمعة، لمتابعة تطورات تفشي فيروس (كورونا) بالقطاع.





وقال الزق، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "للإخوة الوزراء القادمين إلى غزة، أتحدث، هل لديكم تفسير للإجراء الظالم واللاقانونى.. التقاعد المالى؟





وأضاف الزق: "هل لديكم الجاهزية لأن تستجيبوا لنداء إخوتكم بالسعى الجدى، لإلغاء هذا الإجراء، الذى أنهك الموظف، وأفقده القدرة على توفير الحد الأدنى لمعيشة كريمة لأسرته".





وتابع: "الموضوع يتعلق بفدائي للحظة، الأطباء الذين يستحقون مكافأة مخاطرة، وليس قضم شنيع لمرتباتهم، الموضوع يتعلق بمن سلمنا أطفالنا لهم، لتربيتهم، المعلمين ولكافة الموظفين، أوقفوا هذه الجريمه النكراء، وأعيدوا الحقوق لمن تم سلبهم أياها".

رام الله - دنيا الوطن