الاقتصاد تُحرر 34 محضر ضبط بحق تجار مخالفين للأسعار

حررت وزارة الاقتصاد، بغزة، 34 محضر ضبط بحق تجار مخالفين للأسعار في قطاع غزة.





وأفادت الوزارة في بيان وصل (الرأي) الحكومية، نسخة عنه، بأنه تمت إحالة 17 مُخالفًا إلى النيابة العامة لأخذ المقتضى القانوني بحقهم، إلى جانب ذلك، نفذت الطواقم 265 زيارة لمحال تجارية و19 جولة ميدانية للمحلات والأسواق.





كما تم تم تحرير محاضر ضبط بحق 6 محلات ومول؛ لعدم التزامهم بإجراءات الصحة والسلامة، وإتلاف علب فول وطحين وألبان ومجمدات ومواد غذائية ومشروبات ومواد تنظيف منتهية الصلاحية، خلال جولات طواقم الوزارة في المحافظات.





وبينت الوزارة، أنه تم الإتفاق مع وزارة الزراعة على تنظيم جولات مشتركة؛ لمتابعة أسعار الخضار والفواكه والبيض وكافة السلع الغذائية، محذرة في وقتٍ سابقٍ التجار من الاحتكار والتلاعب بالأسعار في ظل جائحةِ (كورونا) التي تعصف بالقطاع.

غزة- دنيا الوطن