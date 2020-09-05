شؤون فلسطينية

المطران حنا: الوضع في قطاع غزة كارثي في ظل جائحة (كورونا)

المطران حنا: الوضع في قطاع غزة كارثي في ظل جائحة (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم: إن الوضع في قطاع غزة كارثي، بكل ما تعنيه هذه الكلمة، ونحن بشكل يومي، نتلقى الرسائل والاتصالات من أهلنا في قطاع غزة، والذين يصفون أحوالهم، وما يمرون به، وخاصة في ظل وباء (كورونا) الذي زاد من معاناتهم.

وطالب بإنهاء الحصار بشكل جذري، وليس بحلول مؤقتة، كما ونطالب الجهات المعنية بضرورة الوقوف إلى جانب أهلنا هناك، وخاصة في ظل القرارات الاحترازية والوقائية، التي اتخذت بهدف محاصرة وباء (كورونا).

وقال حنا: إنها معاناة لا يمكن أن توصف بالكلمات، والوضع الإنساني كارثي، وهنالك حاجة لمد يد العون والمساعدة لأهلنا في قطاع غزة، الذين يعانون من هذا الوباء وتبعاته، وهم يعانون أصلاً من الحصار، وسياسات الاحتلال الظالمة.

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