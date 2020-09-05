التعليم بغزة تتحدث عن البروتوكولات والإجراءات حال العودة للمدارس

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خاص دنيا الوطن - أحمد العشي

أكد خالد أبو فضة، مدير عام الإرشاد التربوي في وزارة التربية والتعليم، بقطاع غزة، أن هناك مجموعة من الترتيبات وضعتها الوزارة في حال عودة الطلاب الى المدارس في القطاع.



وأوضح أبو فضة في تصريح لـ"دنيا الوطن"، أنه تم تزويد جميع مدارس قطاع غزة بالأدوات الصحية والمعقمات وأدوات النظافة، لافتاً إلى أن المدارس متوفر فيها المياه بشكل كامل عن طريق الآبار، حيث إنه تم توفير 270 بئر مياه في كل مدارس القطاع.



وأشار إلى أن هناك بروتوكولاً صحياً، تم اتباعه في جميع المدارس، وهو متعلق بالتباعد بين الطلاب، ولا يكونون قريبن من بعضهم، بالإضافة إلى توفير الأدوات الصحية لهم.



وفي السياق، أكد مدير عام الإرشاد التربوي في وزارة التربية والتعليم بغزة، أن هناك مشاريع في بعض المدارس، تتضمن توفير أدوات خاصة بالطلاب، تتعلق بالنظافة الشخصية لهم.



وأشار إلى أنه حتى اللحظة، فإن التربويين يعملون مع الأبناء في البيوت، وذلك عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، لافتاً إلى أن هناك نشرات توعوية لأهالي الطلاب، توضح الجوانب النفسية والصحية، منوهاً إلى أنها مستمرة حتى اللحظة.