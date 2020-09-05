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وزير إسرائيلي: سنعارض بشدة بيع طائرات (إف 35) للإمارات

وزير إسرائيلي: سنعارض بشدة بيع طائرات (إف 35) للإمارات
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين، إن بلاده ستعارض بشدة بيع مقاتلات "إف - 35" وأسلحة متطورة أخرى إلى الإمارات العربية المتحدة.

وقال كوهين، "نحن نعارض ذلك، لن نوافق على أي عقد بيع، وسنعمل ضد بيع أي سلاح من شأنه أن يضر بالتفوق العسكري النوعي لإسرائيل، بما في ذلك إف- 35"، وفق وكالة (سبوتنك).

وأيد كوهين تصريحات نتنياهو بشأن "إف-35" قائلاً: "حضرت اجتماعات مجلس الوزراء، وتحدثت اليوم مع رئيس الوزراء الذي قال بشكل قاطع إنه لا يوجد اتفاق (حول الأمر) ولم يوافق على ذلك".

في وقت سابق، نفى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تقرير صحيفة (نيويورك تايمز)، الذي أفاد بأنه وافق سراً على تزويد الإمارات بمقاتلات الشبح المتطورة "إف- 35"، على الرغم من أنه أعرب عن معارضته لذلك بالعلن.

وبصدد حفل التوقيع، ذكر تقرير (القناة 12)، أن احتمال عقده يوم 13 أيلول/ سبتمبر، الذي يوافق الذكرى السابعة والعشرين لتوقيع البيت الأبيض على اتفاقيات أوسلو عام 1993 بين إسرائيل والفلسطينيين. 

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