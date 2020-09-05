بعد تبني حماس والجهاد المقاومة الشعبية كخيار استراتيجي.. هل تغيرت سياسة الحركتين؟

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خاص دنيا الوطن - أحمد العشي

ذكر البيان الختامي للأمناء العامين، أول أمس الخميس، العديد من البنود، المنوي تطبقيها، للتخلص من الانقسام الفلسطيني، وتطبيق المصالحة، لمواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية.



ولعل أبرز النقاط، التي كانت ضمن البيان الختامي، تبني العديد من الفصائل، بما فيهم حركتا حماس والجهاد الإسلامي، للمقاومة الشعبية كخيار استراتيجي، والجميع يعلم أن الحركتين تتبنيان المقاومة بكافة أشكالها بما فيهم المسلحة، فهل هذا تغيير في استراتيجية وسياسة الحكرتين؟



أكد إياد الشوربجي، المحلل السياسي، أنه لا يوجد تغيير في استراتيجية الحركتين، لافتاً إلى أن ما صدر عن مسؤولين في حركتي حماس والجهاد، يؤكد أن المقاومة الشعبية هي جزء من المقاومة الشاملة.



وقال الشوربجي لـ"دنيا الوطن": "بيان إسماعيل هنية، يؤكد أن خيار المقاومة الشاملة، هو الاستراتيجية لحركته، وبالتالي يندمج هذا البيان ضمن خط التوافق الممكن مع الفصائل، وبالتالي لا أعتقد حصر المقاومة الشاملة على المستوى الشعبي فقط".



وفي السياق، أوضح المحلل السياسي، أن المقاومة الشعبية لا خلاف عليها، وإنما بعض الحركات من بينها حركة فتح فإنها تتبناها خياراً وحيداً من الناحية النظرية على الأقل، وأما من الناحية العملية، فلم يثبت أنها تتبنى المقاومة الشعبية كخيار عملي، وإنما هناك إطار نظري فقط بالدرجة العملية.



وقال: "المقاومة الشعبية مارستها الفصائل المسلحة في قطاع غزة، ومثال على ذلك مسيرات العودة، التي مورست في الأعوام الاخيرة، وبالتالي المقاومة الشعبية، تندرج تحت إطار المقاومة الشاملة، بمعنى استخدام وتوظيف كافة الأدوات الممكنة لدى الشعب الفلسطيني، كل بحسب إمكاناته وموقعه وظروفه، وبالتالي لا تعتبر المقاومة الشعبية أنها انسلاخ وانفصال عن المقاومة الشاملة".



وأضاف الشوربجي: "المقصود في البيان هو الوصول إلى نقاط تقاطع بين الفصائل، وتفويت الفرصة على الخلاف وتبني استراتيجيات جزئية تفرق بين الجمع، وبالتالي هذه فرصة تارخيية لأن يلتقي الجميع على النقاط المشتركة، والممكن التوافق عليها بالحد الأدنى، وترك الخلافات لكل فصيل باجتهاداته".



من جانبه، أكد الدكتور محمود العجرمي، المختص في الشأن الأمني، لـ"دنيا الوطن"، أنه في الكلمات الخاصة بالفصيلين، تم التطرق إلى تبني كافة أشكال النضال، وفي المقدمة الكفاح المسلح، وجرى التأكيد على أهمية ذلك لخصوصية الاحتلال والاستيطان.



وأوضح العجرمي أن الجهاد الإسلامي وحماس، أكدتا على أن ما يتم اللقاء عليه بين فصائل العمل الوطني، هو برنامج الحد الأدنى، بمعنى أن الحد الأدنى، هو الذي ينجم عن تأسيس شراكة وطنية.



وقال: "دائماً منطق التحالفات وتشكيل الجبهات، يتم فيه الحديث عن برنامج الحد الأدنى، أي نقاط الالتقاء بين الفصائل، وبالتالي هذا ليس تنازلاً أو تغيراً في الاستراتيجية".



وأضاف: "بالحديث عن تاريخ حركات التحرر، فإن هذا لا يلزم فصيل آخر بالعمل على الجوانب الذي يتم الاختلاف عليها، بمعنى أن حركة فتح تناضل بمقاومة شعبية، وفصائل أخرى ترى أن هناك نضالاً مسلحاً، وبالتالي المقاومة الشعبية، تعني مقاومة الشعب بكامل ما يمتلك ضد الاحتلال، ويمكن استخدام السلاح أيضاً".