عريقات: الرئيس عباس أعطى الفصائل الفلسطينية أكبر تفويض

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات: إن الرئيس محمود عباس، أعطى الفصائل الفلسطينية، أكبر تفويض، بالموافقة عما سيخرج من اللجان المنبثقة عن اجتماع الأمناء العامين، الذي عُقد الخميس الماضي.



وأوضح عريقات، وفق إذاعة (صوت فلسطين)، أنه في ختام جلسات اجتماع الأمناء العامين، تم الاتفاق على تشكيل ثلاث لجان؛ لمتابعة تنفيذ ما خرج من الاجتماع، والذي أكد الرئيس عباس، أنه موافق على كل ما سيصدر عنها من خطط ودراسات.



وأشار إلى أن الرئيس عباس، أعطى مهلة الخمسة أسابيع لعقد اجتماع آخر على نفس مستوى اجتماع الخميس، لرؤية ما تم العمل عليه من مُخرجات الاجتماع، معرباً عن أمله في أن يتم العمل ليل نهار؛ للوصول للنتائج المرجوة، ولوضع استراتيجيات وارتكازات للعمل عليها.



ولفت عريقات، إلى أن هناك اجتماعاً في التاسع من الشهر الجاري للجامعة العربية، مشدداً على أن الجامعة، مطالبة بوضع حد لحالة التدهور العربي، وهذا لمصلحة الجميع، بمنع أي طرف من القيام بما قامت به دولة الإمارات العربية، مع العلم بمعرفتنا بحجم ضغوط الإدارة الأمريكية عليهم.



وقال: "نريد للصف العربي، أن يلتئم ويوحد صفوفه، ويوقف التمزيق الحاصل حالياً، لأنه يضر القضية الفلسطينية، ويوصلها لما وصلت إليه، نريد أن يثبت العرب على مبادرة السلام العربية".

رام الله - دنيا الوطن