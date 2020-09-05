هيئة الأسرى: الحر الشديد يجتاح السجون ويحول المعتقلات الصحراوية إلى جحيم

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن الحر اللاهب والرطوبة العالية، حولت حياة الأسرى في مختلف سجون الاحتلال الإسرائيلية إلى جحيم خلال الأيام الماضية.





وأوضحت الهيئة، أنه ومع دخول موجة الحر الشديد التي تجتاح البلاد منذ أكثر من أسبوع، أدى ذلك إلى مضاعفة معاناة الأسرى عشرات المرات بسبب الحرارة والرطوبة، وقلة التهوية، خاصة في السجون الصحراوية والساحلية مثل: (النقب ونفحة وعسقلان والدمون وجلبوع) وغيرها.





وأضافت، في كثير من السجون لا تسمح إدارة المعتقلات للأسرى بشراء الهوايات، وتتعمد قطع المياه عنهم، وحرمانهم من الماء البارد في أقسام العزل الانفرادي والزنازين الضيقة، بحيث تصبح ظروف الاحتجاز جهنمية.





وبينت، أن ذلك يتزامن مع انتشار الحشرات والقوارض في العديد من المعتقلات، ومراكز التوقيف القذرة وعديمة النظافة مثل: (حوارة وعصيون والجلمة) وانتشار الروائح الكريهة بداخلها.

رام الله - دنيا الوطن