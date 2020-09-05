شؤون فلسطينية

عريقات: إدارة ترامب تواصل الضغط على الدول للاعتراف بالضم الإسرائيلي

عريقات: إدارة ترامب تواصل الضغط على الدول للاعتراف بالضم الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
قال د. صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: إن إدارة الرئيس ترامب، أظهرت مرة أخرى التزامها التام بمخالفة القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، وإنكار الحقوق الفلسطينية، من خلال الضغط على بعض الدول، وتشجيعها للاعتراف بالضم غير الشرعي، وغير القانوني بالقدس الشرقية المحتلة، كعاصمة لسلطة الاحتلال إسرائيل؛ لتحقيق التوسع الإسرائيلي.

جاء ذلك، تعقيباً على ما نشره سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، والذي هنأ الرئيس ترامب، وزملاءه على الانجاز الدبلوماسي العظيم، حسب تعبيره، حيث قررت كوسوفو (دولة إسلامية) تطبيع علاقتها مع إسرائيل، وقررت صربيا نقل سفارتها إلى القدس.

وأضاف عريقات: "أصبحت فلسطين ضحية للطموحات الانتخابية للرئيس ترامب، ويبدو أن فريقه، أصبح مستعداً للقيام بأي فعل، مهما كانت آثاره التدميرية على إمكانية السلام، ونظم القانون الدولي، لأغراض النجاح في الانتخابات، ونحن نعرف أن الاتفاق الثلاثي الأمريكي- الإماراتي- الإسرائيلي، غير ذي صلة بالسلام فى المنطقة.

وطالب عريقات الدول العربية والإسلامية، وباقي دول العالم، التي تلتزم بميثاق الأمم المتحدة وقراراتها،  باتخاذ إجراءات رادعة ضد كل دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وتلك التي تشجع على ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، بما يشمل ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة لسلطة الاحتلال (إسرائيل).

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