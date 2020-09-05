قطاع غزة يُسجل 110 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) من داخل المجتمع

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، السبت، تسجيل 110 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) من داخل المجتمع، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضحت الوزارة، خلال تقريرها اليومي، أن عدد العينات الجديدة، التي جرى فحصها 1562 عينة، مشيرةً إلى أن إجمالي تراكمي للمصابين منذ آذار/ مارس الماضي 807 إصابات.





وحسب الوزارة، فإن الحالات النشطة حالياً 713 حالة (687 من المجتمع و26 من العائدين)، والمتعافين 89، والوفيات خمسة منهم "4 من داخل المجتمع وواحد من العائدين".





وأضافت الوزارة: "غرفة عمليات الطوارئ في وزارة الصحة، تتابع تطورات الحالة الوبائية، ومنحنى التفشي، وخطة مواجهته في قطاع غزة، والطواقم المختصة، تجري التقصي الوبائي ومتابعة خارطة المخالطين في المناطق".



وأكمل: "احتواء الوباء، مسؤولية الجميع، ويجب أن تتضافر الجهود من أجل كسر حلقات التفشي وتمدده، ونؤكد على الجميع عدم الحركة تماماً إلا للضرورة القصوى، مع ارتداء الكمامة وغسل اليدين، والتباعد الجسدي".



وأكدت الوزارة، على الجميع تكثيف اجراءات الوقاية على كبار السن، وذوي الأمراض المزمنة، والأطفال، وضعيفي المناعة.





رام الله - دنيا الوطن