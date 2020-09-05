عاجل

  • التعليم بغزة: الظروف الصحية غير مناسبة لاستئناف العملية التعليمية

شؤون فلسطينية

قطاع غزة يُسجل 110 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) من داخل المجتمع

قطاع غزة يُسجل 110 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) من داخل المجتمع
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، السبت، تسجيل 110 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) من داخل المجتمع، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، خلال تقريرها اليومي، أن عدد العينات الجديدة، التي جرى فحصها 1562 عينة، مشيرةً إلى أن إجمالي تراكمي للمصابين منذ آذار/ مارس الماضي 807 إصابات.

وحسب الوزارة، فإن الحالات النشطة حالياً 713 حالة (687 من المجتمع و26 من العائدين)، والمتعافين 89، والوفيات خمسة منهم "4 من داخل المجتمع وواحد من العائدين".

وأضافت الوزارة: "غرفة عمليات الطوارئ في وزارة الصحة، تتابع تطورات الحالة الوبائية، ومنحنى التفشي، وخطة مواجهته في قطاع غزة، والطواقم المختصة، تجري التقصي الوبائي ومتابعة خارطة المخالطين في المناطق".

وأكمل: "احتواء الوباء، مسؤولية الجميع، ويجب أن تتضافر الجهود من أجل كسر حلقات التفشي وتمدده، ونؤكد على الجميع عدم الحركة تماماً إلا للضرورة القصوى، مع ارتداء الكمامة وغسل اليدين، والتباعد الجسدي".

وأكدت الوزارة، على الجميع تكثيف اجراءات الوقاية على كبار السن، وذوي الأمراض المزمنة، والأطفال، وضعيفي المناعة.

أخبار ذات صلة

التعليم بغزة: الظروف الصحية غير مناسبة لاستئناف العملية التعليمية

التعليم بغزة: الظروف الصحية غير مناسبة لاستئناف العملية التعليمية

قيادي بحماس مُهاجماً الرئيس عباس: عراب أوسلو يرأس اجتماع الفصائل

قيادي بحماس مُهاجماً الرئيس عباس: عراب أوسلو يرأس اجتماع الفصائل

الأسير فراس أبو الرب يشرع بالإضراب بعد تحويله للإداري

الأسير فراس أبو الرب يشرع بالإضراب بعد تحويله للإداري

التعليم: غداً أول أيام بدء العام الدراسي بالضفة وغزة والقدس لمليون و350 ألف طالب

التعليم: غداً أول أيام بدء العام الدراسي بالضفة وغزة والقدس لمليون و350 ألف طالب

قيادي بالجهاد مهاجماً السعودية والإمارات: من يفرط بالأقصى سيفرط بالمسجدين الحرام والنبوي

قيادي بالجهاد مهاجماً السعودية والإمارات: من يفرط بالأقصى سيفرط بالمسجدين الحرام والنبوي

قيادي فلسطيني: المقاومة بغزة قادرة على جعل الجندي الإسرائيلي يقف على نصف رجل

قيادي فلسطيني: المقاومة بغزة قادرة على جعل الجندي الإسرائيلي يقف على نصف رجل

شاهد: إصابة شقيقين برصاص الاحتلال واعتقالهما خلال مواجهات في جنين

شاهد: إصابة شقيقين برصاص الاحتلال واعتقالهما خلال مواجهات في جنين

بعد إصابته بـ (كورونا).. صحفي من غزة يُعلن إصابة أفراد عائلته بالفيروس

بعد إصابته بـ (كورونا).. صحفي من غزة يُعلن إصابة أفراد عائلته بالفيروس

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الأسير فراس أبو الرب يشرع بالإضراب بعد تحويله للإداري

الأسير فراس أبو الرب يشرع بالإضراب بعد تحويله للإداري

شاهد: إصابة شقيقين برصاص الاحتلال واعتقالهما خلال مواجهات في جنين

شاهد: إصابة شقيقين برصاص الاحتلال واعتقالهما خلال مواجهات في جنين

طالع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل الإسرائيلي

طالع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل الإسرائيلي

المكتب الحركي الطبي يُوجه تسعة مطالب لوزيرة الصحة بشأن الأوضاع بغزة

المكتب الحركي الطبي يُوجه تسعة مطالب لوزيرة الصحة بشأن الأوضاع بغزة

مؤسسة حقوقية تنتقد تعامل الأجهزة الأمنية بغزة مع المواطنين بجائحة (كورونا)

مؤسسة حقوقية تنتقد تعامل الأجهزة الأمنية بغزة مع المواطنين بجائحة (كورونا)

الزراعة بغزة تُصدر إعلاناً مهماً للمزارعين والمواطنين بشمال القطاع

الزراعة بغزة تُصدر إعلاناً مهماً للمزارعين والمواطنين بشمال القطاع

أجواء شديدة الحرارة وأعلى من معدلاتها السنوية والثلاثاء تنحسر موجة الحر

أجواء شديدة الحرارة وأعلى من معدلاتها السنوية والثلاثاء تنحسر موجة الحر

شاهد: الوفد الوزاري يُباشر اجتماعاته في قطاع غزة

شاهد: الوفد الوزاري يُباشر اجتماعاته في قطاع غزة

منوعات

فنانة كويتية تُعلن الاعتزال وتفضح فناناً حاول إقامة عِلاقة معها

فنانة كويتية تُعلن الاعتزال وتفضح فناناً حاول إقامة عِلاقة معها

شاهد: سارة الكندري منهارة بالبكاء وتعلن اعتزال السوشيال ميديا بضغط من زوجها

شاهد: سارة الكندري منهارة بالبكاء وتعلن اعتزال السوشيال ميديا بضغط من زوجها

فيديو وصور: هجوم وانتقاد لـ &#34;أروى&#34; بسبب ظهورها بالمايوه

فيديو وصور: هجوم وانتقاد لـ "أروى" بسبب ظهورها بالمايوه

شاهد: فيديو طريف يجمع بين ياسمين صبري وشقيقها في حديقة منزلها

شاهد: فيديو طريف يجمع بين ياسمين صبري وشقيقها في حديقة منزلها

صور: شقيق ناهد السباعي يتعرض لحادث وتسخر منه &#34;مش عارفة أبطل ضحك&#34;

صور: شقيق ناهد السباعي يتعرض لحادث وتسخر منه "مش عارفة أبطل ضحك"

صور: سوزان نجم الدين بإطلاله جريئة مكشوفة البطن

صور: سوزان نجم الدين بإطلاله جريئة مكشوفة البطن

قرار جديد من المحكمة بشأن حبس حسام حبيب لمدة سنة

قرار جديد من المحكمة بشأن حبس حسام حبيب لمدة سنة

جيهان قمرى تعلن وفاة والدها وتنعيه بكلمات مؤثرة

جيهان قمرى تعلن وفاة والدها وتنعيه بكلمات مؤثرة

البساطة والجمال.. محمود عبد المغنى يحصد إعجاب متابعيه بصورة أم العيال

البساطة والجمال.. محمود عبد المغنى يحصد إعجاب متابعيه بصورة أم العيال

عمرو دياب يرقص ويغنى مع دينا الشربينى: &#34;ورحمة أبويا بحبه&#34;

عمرو دياب يرقص ويغنى مع دينا الشربينى: "ورحمة أبويا بحبه"

عربي

تونس تسجل 148 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

تونس تسجل 148 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

أول ضحايا موجة الحر بالأردن.. وفاة مصري بضربة شمس

أول ضحايا موجة الحر بالأردن.. وفاة مصري بضربة شمس

المغرب يحتضن مفاوضات ليبية داخلية على مستوى الخبراء

المغرب يحتضن مفاوضات ليبية داخلية على مستوى الخبراء

مفاوضات ليبية ليبية في المغرب.. &#34;على مستوى الخبراء&#34;

مفاوضات ليبية ليبية في المغرب.. "على مستوى الخبراء"