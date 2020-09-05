تونس تسجل 148 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل خلال الـ 24 ساعة الماضية، 148 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".



وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم، أن إجمالى حالات الإصابة بفيروس كورونا فى تونس، ارتفع إلى 5142 حالة، فيما بلغ إجمالى حالات الوفيات 87 شخصًا، اثر تسجيل ثلاث وفيات جدد بهذا الفيروس.