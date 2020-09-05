أول ضحايا موجة الحر بالأردن.. وفاة مصري بضربة شمس

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رام الله - دنيا الوطن

توفي عامل مصري في الأردن، الجمعة، متأثرا بإصابته بضربة شمس جراء موجة حر شديدة تضرب المملكة منذ نحو أسبوع، تعد الأطول منذ 100 عام.



ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، عن مدير مستشفى “أبو عبيدة الجراح” (حكومي)، مؤيد الشكور، قوله، إن “العامل يبلغ من العمر 40 عاما، وأُسعف بحالة صحية سيئة إلى المستشفى عصر الخميس، من إحدى المزارع التي كان يعمل بها ببلدة الكريمة (شمال)”.



وأضاف “تم تشخيص حالته بأنه مصاب بضربة شمس، وأدخل إلى غرفة العناية المكثفة، إلا أنه توفي اليوم، جراء تدهور حالته الصحية”.



وأشار الشكور إلى أنه تم تحويل جثة العامل المصري إلى مركز الطب الشرعي.



وتتأثر المملكة منذ نحو أسبوع بموجة حارة وجافة، بلغت ذروتها الجمعة، حيث راوحت درجات الحرارة في معظم محافظات المملكة بين 41 – 44 درجة مئوية، حسب دائرة الأرصاد الجوية. فيما أوردت وسائل إعلام محلية أن درجات الحرارة وصلت في بعض مناطق البلاد إلى 50 درجة مئوية.



وواجهت المملكة الأردنية، خلال السنوات الماضية، موجات حر متفاوتة من حيث ارتفاع درجات الحرارة وعدد أيامها، إلا أن الموجة الحالية تعد الأطول منذ نحو 100 عام، وفق إعلام محلي.