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قيادي بالجهاد مهاجماً السعودية والإمارات: من يفرط بالأقصى سيفرط بالمسجدين الحرام والنبوي

قيادي بالجهاد مهاجماً السعودية والإمارات: من يفرط بالأقصى سيفرط بالمسجدين الحرام والنبوي
أحمد المدلل
رام الله - دنيا الوطن
علق القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أحمد المدلل، على احتفاء الإدارة الأمريكية، بالموافقة السعودية على مرور الطائرات الإسرائيلية، عبر أجوائها.

وقال المدلل، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن نشوة الإدارة الأمريكية، بمرور الطائرة الاسرائيلية فى سماء أرض الحجاز، هو قهر واستفزاز لكل عربى حر ومسلم موحد على وجه الأرض.

وأوضح المدلل، أن أمريكا وإسرائيل، تعتبران ذلك بدايةً لتدشين العلاقات بين النظام السعودى وإسرائيل، والذى سيدفع قادة الاحتلال فى المستقبل القريب جاهدين للمطالبة بإرث آبائهم وأجدادهم فى مكة والمدينة، وغيرها من الأرض الحجازية، أقدس بقاع المسلمين.

وأضاف المدلل: "نحن لا نستبعد أن الذى يفرط بالقدس والأقصى وفلسطين عبر مبادرات واتفاقيات تطبيع، أنه من السهل عليه، أن يفرط بالمسجد الحرام والمسجد النبوى ومكة والمدينة".

وتابع: "نطالب أحرار أمتنا وعلماءها ودُعاتها ومفكروها ومثقفوها وأهلنا على أرض الحجاز والإمارات، أن يهبوا جميعاً بكل ما يمتلكون من أدوات؛ لوقف هذا الانهيار فى جدار الأمة وعقيدتها، الذى يمارسه حكام السعودية والإمارات، وغيرها من الأنظمة التى تنوى السقوط فى وحل التطبيع مع العدو الصهيونى، والذى يعنى استباحة أرض فلسطين، وكل الارض العربية، أمام تمدد المشروع الصهيونى".

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