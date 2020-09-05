المكسيك تسجل 6196 إصابة مؤكدة بفيروس (كورونا) و522 وفاة

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رام الله - دنيا الوطن

ذكرت وزارة الصحة فى المكسيك، أنها سجلت 6196 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و522 وفاة ليصل العدد الإجمالى فى البلاد إلى 623090 إصابة و66851 وفاة.



وقالت الوزارة إن العدد الفعلى للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من الأرقام المعلنة.



