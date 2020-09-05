البرازيل تسجل أكثر من 51 ألف إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و907 وفيات

قالت وزارة الصحة البرازيلية، إنها سجلت 51194 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة فضلا عن 907 وفيات.





وسجلت البرازيل نحو أربعة ملايين ومئة ألف إصابة بالفيروس منذ ظهوره وذلك فى ثانى أكبر انتشار للمرض فى العالم بعد الولايات المتحدة وفق (اليوم السابع).





وفى ظل مؤشرات على تراجع انتشار الفيروس فى أكبر بلدان أمريكا الجنوبية، فمن المحتمل أن تتقدم الهند من الترتيب الثالث إلى الثانى عالميا خلال أيام، وأظهرت بيانات الوزارة ارتفاع عدد الوفيات إلى 125521 شخصا.





رام الله - دنيا الوطن