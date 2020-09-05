شؤون فلسطينية

قيادي فلسطيني: المقاومة بغزة قادرة على جعل الجندي الإسرائيلي يقف على نصف رجل

قيادي فلسطيني: المقاومة بغزة قادرة على جعل الجندي الإسرائيلي يقف على نصف رجل
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أبو أحمد فؤاد، أن المقاومة في غزة، قادرة على جعل الجندي الإسرائيلي يقف على نصف رجل، كما يقف على رجل ونصف على حدود لبنان.

وقال فؤاد، وفق قناة (الميادين): "العدو جربنا ويعرف، والوحدة الفلسطينية، يمكن أن تشكل رادعاً لكل من يفكر بالاعتداء على الفلسطينيين".

وأضاف: "ما يوصلنا إلى إنهاء الانقسام، هو إلغاء اتفاق أوسلو لأنه أساس البلاء"، موضحاً أنه "لمسنا إدراكاً من الجميع بما فيهم السلطة، أن هناك خطراً داهماً على القضية الفلسطينية".

وشدد أبو أحمد فؤاد على أنه "نريد منظمة تحرير تمثل الـ 13 مليون فلسطيني، والداخل والخارج وكل الشعب الفلسطيني"، لافتاً إلى أنه "نحن مع انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني، تشارك فيها كل القوى".

وأشار إلى أنه "لا نفهم سبب الاعتداء الإماراتي علينا والتدخل في شؤوننا الداخلية"، مقتبساً من الأمين العام لـ (حزب الله) السيد حسن نصر الله، وقال: "نحن في غزة قادرون على إيقاف الإسرائيلي على نصف رجل، كما يقف على رجل ونصف على حدود لبنان". 

 

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