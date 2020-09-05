شاهد: إصابة شقيقين برصاص الاحتلال واعتقالهما خلال مواجهات في جنين
رام الله - دنيا الوطن
أصيب شقيقان، اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في مخيم جنين.
وحسب وكالة الأنباء الرسمية، فإن الشقيقين أحمد ومحمد الجدعون قد أصيبا برصاص قوات الاحتلال، خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام المخيم، وجرى اعتقالهما.
أصيب شقيقان، اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في مخيم جنين.
وحسب وكالة الأنباء الرسمية، فإن الشقيقين أحمد ومحمد الجدعون قد أصيبا برصاص قوات الاحتلال، خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام المخيم، وجرى اعتقالهما.
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