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مسؤول إماراتي: سنفتح سفارات وقنصليات مشتركة مع إسرائيل

مسؤول إماراتي: سنفتح سفارات وقنصليات مشتركة مع إسرائيل
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نقلت صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية، عن مسؤول إماراتي كبير في وزارة الخارجية الإماراتية، قوله، إن أحد القضايا الرئيسية التي سيتم تناولها في المباحثات الجارية بين الإمارات وإسرائيل هو فتح سفارات وقنصليات مشتركة.

وأوضح المسؤول الكبير، الذي لم تكشف الصحيفة عن هويته، أن هذه السفارات تعرض أنشطة تتعلق بمجالات الثقافة الإماراتية والتاريخ الإقليمي واللغة، وتفضل أن تكون في عدة مدن عربية داخل إسرائيل، مثل الناصرة لبعدها الثقافي، وحيفا لموقعها الاستراتيجي على البحر المتوسط، لأنها مهتمة بتوسيع وجودها الدبلوماسي في إسرائيل.

وأوضح أن "الإمارات ترى أهمية في أن تكون بمتناول المجتمع العربي في إسرائيل، لأن الدراسات المتوفرة لدينا كشفت وجود فجوات معلوماتية بينهم فيما يتعلق بتاريخ الإمارات، ولذلك نريد أن يكون تمثيلنا الرسمي متاحاً لهم". 

وأكد المسؤول الإماراتي أن "السفارة الإماراتية في تل أبيب وباقي القنصليات ستفتتح خلال أشهر قريبة، وسيكون بإمكان الإسرائيليين الحصول على تأشيرة للإمارات من سفارتها وقنصلياتها، لأنها لن تكتفي فقط بفتح سفارة في تل أبيب، بل قنصليات ومكاتب أخرى.

وكشف وزير المالية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن شركة موانئ دبي، التي تدير عشرات الموانئ حول العالم، تدرس تقديم عطاء لتشغيل ميناء حيفا القديم.

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