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أمريكا: فتح المجال الجوي السعودي للطائرات الإسرائيلية خطوة مهمة لتحقيق رؤية ترامب

أمريكا: فتح المجال الجوي السعودي للطائرات الإسرائيلية خطوة مهمة لتحقيق رؤية ترامب
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات الأمريكية، ترحيبها بالقرار السعودي الخاص بالسماح للرحلات الجوية الإسرائيلية إلى الإمارات بالمرور عبر مجالها الجوي.

وقال مجلس الأمن القومي الأمريكي في بيان على تويتر: "ترحب الولايات المتحدة بقرار المملكة العربية السعودية السماح للرحلات الجوية بين الإمارات وإسرائيل بعبور أراضيها".

وبحسب البيان "هذه خطوة أخرى مهمة في تحقيق رؤية الرئيس (دونالد) ترامب".

وأعلنت السعودية الأربعاء الماضي موافقتها على طلب دولة الإمارات العربية المتحدة بالسماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة إليها والمغادرة منها إلى "كافة الدول". 

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر وصفته بالمسؤول في الهيئة العامة للطيران المدني، قوله إنه: "صدرت موافقة الهيئة على الطلب الوارد من الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمتضمن الرغبة في السماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والمغادرة منها إلى كافة الدول".

ويأتي ذلك بعد يومين من تسيير أولى رحلات الطيران التجاري من إسرائيل إلى الإمارات في إطار اتفاق تطبيع العلاقات بينهما والذي أعلنه البلدان في 13 آب/أغسطس الماضي. 

وهبطت طائرة إسرائيلية الاثنين في أبوظبي حاملة وفدا أمريكيا إسرائيليا لتدشين التعاون بين الإمارات وإسرائيل. 

وحصلت الطائرة التابعة لشركة طيران "إل العال" الإسرائيلية على إذن استثنائي من السعودية لتعبر فوق الأراضي السعودية، بحسب الإذاعة العبرية العامة.

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