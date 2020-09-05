إسبانيا تسجل أكبر حصيلة مصابين بـ (كورونا) في أوروبا الغربية

صورة أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قالت سلطات الصحة الإسبانية، إنه تم تسجيل 4503 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 498 الفا و989 حالة، وهي أكبر حصيلة المصابين في أوروبا الغربية.



وأوضحت الوزارة، وفق وكالة (رويترز)، أنها سجلت 19 وفاة جديدة بكورونا، أمس الجمعة، لتصل حصيلة الضحايا إلى 29148 شخصا.



وشهدت إسبانيا في الأسابيع الأخيرة ارتفاعا في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، لكنها لم تؤدي إلى قفزة في معدلات الوفيات، التي لا تزال أدنى بكثير مما كان في مارس وأبريل الماضيين، حين سجلت إسبانيا أكثر من 800 وفاة كل يوم.



وتستعد إسبانيا لإعادة فتح المدارس، ومن المتوقع أيضا أن يتوجه الكثير من المواطنين إلى العمل، ما يثير القلق في المجتمع في ظل استمرار تفشي الفيروس.



ودعا وزير الصحة الإسباني سلفادور إيا المواطنين للالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار العدوى، مشيرا إلى أن إسبانيا ستطلق حملة وطنية شاملة للاختبارات للكشف عن الأجسام المضادة في الخريف المقبل.



وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/مارس الماضي، تفشي فيروس كورونا المستجد "جائحة". وفقا لأحداث البيانات فقد حصد الفيروس مزيدا من الأرواح حيث ارتفعت حصيلة الوفيات في العالم إلى أكثر من 821 الفا، فيما تجاوز عدد المصابين 24 مليون مصاباً.