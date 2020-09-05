عربي

شاهد: وزير لبناني سابق يصف مسؤول أمريكي بقليل الأدب وحكام لبنان بـ "التنابل"

شاهد: وزير لبناني سابق يصف مسؤول أمريكي بقليل الأدب وحكام لبنان بـ "التنابل"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
شن رئيس حزب التوحيد العربي في لبنان، الوزير الأسبق وئام وهاب، هجوماً عنيفاً على مساعد وزير الخارجية الأمريكي ديفيد شينكر.

وقال وهاب، خلال لقاء تلفزيوني مع قناة (الجديد) اللبنانية، إن شينكر قليل الأدب والأخلاق، مستغرباً عدم قيام رئيس الجمهورية بالطلب من الأمن العام بطرد شينكر من لبنان.

وأوضح أن مساعد وزير الخارجية شخص بلا تربية "بدو ترباية"، لافتاً إلى أن من يشكلون الدولة اللبنانية هم مجموعة من "التنابل"، مؤكداً رفضه إجراء تحقيق دولي في حادثة انفجار مرفأ بيروت، بحسب موقع "النشرة".

وفي ملف الحكومة توقع وهاب تشكيل حكومة في وقت قريب جدا، داعيا حركة أمل (برئاسة نبيه بري رئيس مجلس النواب) إلى التخلي عن حقيبة الداخلية، والتيار الوطني الحر (برئاسة وزير الخارجية الأسبق جبران باسيل) إلى التخلي عن حقيبة الطاقة.

كما هاجم وهاب مجموعات المجتمع المدني واعتبرهم "جواسيس لدى السفارات"، وهذا ما أكده شينكر في اجتماع الامس، وفقا لوهاب.

وتابع وهاب هجومه، وهذا المرة كان موجها نحو قائد الجيش اللبناني السابق العماد جان قهوجي، حيث طالب بتوقيفه هو ومدير مكتبه محمد الحسيني ومدير مخابرات بيروت السابق جورج خميس، مؤكدا أن قهوجي لديه في حسابه البنكي 40 مليون دولار والحسيني 20 مليون دولار وجورج خميس 16 مليونا.

وكان مساعد وزير الخارجية الأمريكية، ديفيد شينكر، قد اعتبر في تصريحات سابقة له، أن وقف النار بين "حزب الله" وإسرائيل "يزداد ضعفا يوما بعد يوم، لأن الحزب يستقدم المزيد من الأسلحة المتطورة، وهذا مثير للقلق" على حد قوله.

 


أخبار ذات صلة

دولة عربية تُعيد خدمة الانترنت لمواطنيها بعد انقطاع مفاجئ

دولة عربية تُعيد خدمة الانترنت لمواطنيها بعد انقطاع مفاجئ

الأردن: 68 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن: 68 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

ما حقيقة بيع &#34;جزر النيل&#34; لمستثمرين أجانب؟

ما حقيقة بيع "جزر النيل" لمستثمرين أجانب؟

وفاة أول مسؤول سوري بفيروس (كورونا)

وفاة أول مسؤول سوري بفيروس (كورونا)

الجزائر.. تسرب نفطي في خط أنابيب

الجزائر.. تسرب نفطي في خط أنابيب

أول قاضيات في تاريخ الكويت.. ثماني نساء يؤدين اليمين الدستورية

أول قاضيات في تاريخ الكويت.. ثماني نساء يؤدين اليمين الدستورية

أمير منطقة مكة المكرمة يشارك بمراسم غسل الكعبة المشرفة

أمير منطقة مكة المكرمة يشارك بمراسم غسل الكعبة المشرفة

دعوى قضائية ضد حفتر أمام محكمة أمريكية

دعوى قضائية ضد حفتر أمام محكمة أمريكية

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

حماس: جاهزون للتعاون مع كل مكونات شعبنا الفلسطيني

حماس: جاهزون للتعاون مع كل مكونات شعبنا الفلسطيني

حركة المقاومة الشعبية: نُدين إعادة صحيفة &#34;شارلي إيبدو&#34; نشر رسوم كاريكاتورية مسيئة للرسول محمد

حركة المقاومة الشعبية: نُدين إعادة صحيفة "شارلي إيبدو" نشر رسوم كاريكاتورية مسيئة للرسول محمد

عكرمة صبري: القدس تنتظر دعمًا من اجتماع الأمناء العامين

عكرمة صبري: القدس تنتظر دعمًا من اجتماع الأمناء العامين

روسيا: مستعدون لتنظيم لقاء بين الأطراف الفلسطينية

روسيا: مستعدون لتنظيم لقاء بين الأطراف الفلسطينية

شبان يلقون الزجاجات الحارقة على معسكر &#34;عناتا&#34; بالقدس

شبان يلقون الزجاجات الحارقة على معسكر "عناتا" بالقدس

داخلية غزة: استمرار حظر التجوال في كافة محافظات القطاع

داخلية غزة: استمرار حظر التجوال في كافة محافظات القطاع

الوزير الصالح يفتتح مشاريع تطويرية في محافظة نابلس

الوزير الصالح يفتتح مشاريع تطويرية في محافظة نابلس

هنية: حماس ستقدم مبلغ مليون دولار لتنفيذ مشاريع في مخيمات لبنان

هنية: حماس ستقدم مبلغ مليون دولار لتنفيذ مشاريع في مخيمات لبنان

منوعات

قرار جديد من المحكمة بشأن حبس حسام حبيب لمدة سنة

قرار جديد من المحكمة بشأن حبس حسام حبيب لمدة سنة

جيهان قمرى تعلن وفاة والدها وتنعيه بكلمات مؤثرة

جيهان قمرى تعلن وفاة والدها وتنعيه بكلمات مؤثرة

البساطة والجمال.. محمود عبد المغنى يحصد إعجاب متابعيه بصورة أم العيال

البساطة والجمال.. محمود عبد المغنى يحصد إعجاب متابعيه بصورة أم العيال

عمرو دياب يرقص ويغنى مع دينا الشربينى: &#34;ورحمة أبويا بحبه&#34;

عمرو دياب يرقص ويغنى مع دينا الشربينى: "ورحمة أبويا بحبه"

تطورات جديدة بقضية نصب محمد وزيري على هيفا وهبي.. ممنوع من السفر

تطورات جديدة بقضية نصب محمد وزيري على هيفا وهبي.. ممنوع من السفر

إعلامية تصدم جمهورها: &#34;أنا مصابة بمرض نادر&#34; (فيديو)

إعلامية تصدم جمهورها: "أنا مصابة بمرض نادر" (فيديو)

الموت يُفجع الفنان المصري الشهير إدوارد (صورة)

الموت يُفجع الفنان المصري الشهير إدوارد (صورة)

بعد الحملة ضدها.. ماغي بو غصن تدافع عن نادين نسيب نجيم

بعد الحملة ضدها.. ماغي بو غصن تدافع عن نادين نسيب نجيم

يفيديو مؤثر.. النجم دواين جونسون (ذي روك) يعلن إصابته وأسرته بـ(كورونا)

يفيديو مؤثر.. النجم دواين جونسون (ذي روك) يعلن إصابته وأسرته بـ(كورونا)

هاري وميغان يبدأن العمل.. عقد لسنوات عدة مع &#34;نتفليكس&#34;

هاري وميغان يبدأن العمل.. عقد لسنوات عدة مع "نتفليكس"

عربي

الأردن: 68 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن: 68 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

ما حقيقة بيع &#34;جزر النيل&#34; لمستثمرين أجانب؟

ما حقيقة بيع "جزر النيل" لمستثمرين أجانب؟

وفاة أول مسؤول سوري بفيروس (كورونا)

وفاة أول مسؤول سوري بفيروس (كورونا)

الجزائر.. تسرب نفطي في خط أنابيب

الجزائر.. تسرب نفطي في خط أنابيب