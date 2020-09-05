شاهد: وزير لبناني سابق يصف مسؤول أمريكي بقليل الأدب وحكام لبنان بـ "التنابل"

شن رئيس حزب التوحيد العربي في لبنان، الوزير الأسبق وئام وهاب، هجوماً عنيفاً على مساعد وزير الخارجية الأمريكي ديفيد شينكر.



وقال وهاب، خلال لقاء تلفزيوني مع قناة (الجديد) اللبنانية، إن شينكر قليل الأدب والأخلاق، مستغرباً عدم قيام رئيس الجمهورية بالطلب من الأمن العام بطرد شينكر من لبنان.





وأوضح أن مساعد وزير الخارجية شخص بلا تربية "بدو ترباية"، لافتاً إلى أن من يشكلون الدولة اللبنانية هم مجموعة من "التنابل"، مؤكداً رفضه إجراء تحقيق دولي في حادثة انفجار مرفأ بيروت، بحسب موقع "النشرة".



وفي ملف الحكومة توقع وهاب تشكيل حكومة في وقت قريب جدا، داعيا حركة أمل (برئاسة نبيه بري رئيس مجلس النواب) إلى التخلي عن حقيبة الداخلية، والتيار الوطني الحر (برئاسة وزير الخارجية الأسبق جبران باسيل) إلى التخلي عن حقيبة الطاقة.









وتابع وهاب هجومه، وهذا المرة كان موجها نحو قائد الجيش اللبناني السابق العماد جان قهوجي، حيث طالب بتوقيفه هو ومدير مكتبه محمد الحسيني ومدير مخابرات بيروت السابق جورج خميس، مؤكدا أن قهوجي لديه في حسابه البنكي 40 مليون دولار والحسيني 20 مليون دولار وجورج خميس 16 مليونا.



وكان مساعد وزير الخارجية الأمريكية، ديفيد شينكر، قد اعتبر في تصريحات سابقة له، أن وقف النار بين "حزب الله" وإسرائيل "يزداد ضعفا يوما بعد يوم، لأن الحزب يستقدم المزيد من الأسلحة المتطورة، وهذا مثير للقلق" على حد قوله.







كما هاجم وهاب مجموعات المجتمع المدني واعتبرهم "جواسيس لدى السفارات"، وهذا ما أكده شينكر في اجتماع الامس، وفقا لوهاب.وتابع وهاب هجومه، وهذا المرة كان موجها نحو قائد الجيش اللبناني السابق العماد جان قهوجي، حيث طالب بتوقيفه هو ومدير مكتبه محمد الحسيني ومدير مخابرات بيروت السابق جورج خميس، مؤكدا أن قهوجي لديه في حسابه البنكي 40 مليون دولار والحسيني 20 مليون دولار وجورج خميس 16 مليونا.وكان مساعد وزير الخارجية الأمريكية، ديفيد شينكر، قد اعتبر في تصريحات سابقة له، أن وقف النار بين "حزب الله" وإسرائيل "يزداد ضعفا يوما بعد يوم، لأن الحزب يستقدم المزيد من الأسلحة المتطورة، وهذا مثير للقلق" على حد قوله.

رام الله - دنيا الوطن