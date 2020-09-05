دولة عربية تُعيد خدمة الانترنت لمواطنيها بعد انقطاع مفاجئ





وفي وقت سابق اليوم السبت، أعلن الخطيب، انقطاع خدمة الإنترنت في بلاده بعد انقطاعها بسبب عطل في الكابل الضوئي بين مدينتي حمص وطرطوس.



وقال الخطيب إن الورشات الفنية توجهت إلى مكان العطل لإصلاحه وإعادة الخدمة خلال الساعات القليلة القادمة.



رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الاتصالات السوري، إياد الخطيب، اليوم السبت، عودة خدمة الإنترنت في بلاده بعد انقطاعها بسبب عطل في الكابل الضوئي بين مدينتي حمص وطرطوس.وقال الخطيب، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية: "عادت خدمة الإنترنت إلى سورية بعد إنجاز الورشات الفنية أعمال الإصلاح للكبل الضوئي بين حمص وطرطوس".