عربي

دولة عربية تُعيد خدمة الانترنت لمواطنيها بعد انقطاع مفاجئ

دولة عربية تُعيد خدمة الانترنت لمواطنيها بعد انقطاع مفاجئ
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الاتصالات السوري، إياد الخطيب، اليوم السبت، عودة خدمة الإنترنت في بلاده بعد انقطاعها بسبب عطل في الكابل الضوئي بين مدينتي حمص وطرطوس.

وقال الخطيب، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية: "عادت خدمة الإنترنت إلى سورية بعد إنجاز الورشات الفنية أعمال الإصلاح للكبل الضوئي بين حمص وطرطوس".

وفي وقت سابق اليوم السبت، أعلن الخطيب، انقطاع خدمة الإنترنت في بلاده بعد انقطاعها بسبب عطل في الكابل الضوئي بين مدينتي حمص وطرطوس.

وقال الخطيب إن الورشات الفنية توجهت إلى مكان العطل لإصلاحه وإعادة الخدمة خلال الساعات القليلة القادمة. 

أخبار ذات صلة

شاهد: وزير لبناني سابق يصف مسؤول أمريكي بقليل الأدب وحكام لبنان بـ &#34;التنابل&#34;

شاهد: وزير لبناني سابق يصف مسؤول أمريكي بقليل الأدب وحكام لبنان بـ "التنابل"

الأردن: 68 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن: 68 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

ما حقيقة بيع &#34;جزر النيل&#34; لمستثمرين أجانب؟

ما حقيقة بيع "جزر النيل" لمستثمرين أجانب؟

وفاة أول مسؤول سوري بفيروس (كورونا)

وفاة أول مسؤول سوري بفيروس (كورونا)

الجزائر.. تسرب نفطي في خط أنابيب

الجزائر.. تسرب نفطي في خط أنابيب

أول قاضيات في تاريخ الكويت.. ثماني نساء يؤدين اليمين الدستورية

أول قاضيات في تاريخ الكويت.. ثماني نساء يؤدين اليمين الدستورية

أمير منطقة مكة المكرمة يشارك بمراسم غسل الكعبة المشرفة

أمير منطقة مكة المكرمة يشارك بمراسم غسل الكعبة المشرفة

دعوى قضائية ضد حفتر أمام محكمة أمريكية

دعوى قضائية ضد حفتر أمام محكمة أمريكية

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

حماس: جاهزون للتعاون مع كل مكونات شعبنا الفلسطيني

حماس: جاهزون للتعاون مع كل مكونات شعبنا الفلسطيني

حركة المقاومة الشعبية: نُدين إعادة صحيفة &#34;شارلي إيبدو&#34; نشر رسوم كاريكاتورية مسيئة للرسول محمد

حركة المقاومة الشعبية: نُدين إعادة صحيفة "شارلي إيبدو" نشر رسوم كاريكاتورية مسيئة للرسول محمد

عكرمة صبري: القدس تنتظر دعمًا من اجتماع الأمناء العامين

عكرمة صبري: القدس تنتظر دعمًا من اجتماع الأمناء العامين

روسيا: مستعدون لتنظيم لقاء بين الأطراف الفلسطينية

روسيا: مستعدون لتنظيم لقاء بين الأطراف الفلسطينية

شبان يلقون الزجاجات الحارقة على معسكر &#34;عناتا&#34; بالقدس

شبان يلقون الزجاجات الحارقة على معسكر "عناتا" بالقدس

داخلية غزة: استمرار حظر التجوال في كافة محافظات القطاع

داخلية غزة: استمرار حظر التجوال في كافة محافظات القطاع

الوزير الصالح يفتتح مشاريع تطويرية في محافظة نابلس

الوزير الصالح يفتتح مشاريع تطويرية في محافظة نابلس

هنية: حماس ستقدم مبلغ مليون دولار لتنفيذ مشاريع في مخيمات لبنان

هنية: حماس ستقدم مبلغ مليون دولار لتنفيذ مشاريع في مخيمات لبنان

منوعات

قرار جديد من المحكمة بشأن حبس حسام حبيب لمدة سنة

قرار جديد من المحكمة بشأن حبس حسام حبيب لمدة سنة

جيهان قمرى تعلن وفاة والدها وتنعيه بكلمات مؤثرة

جيهان قمرى تعلن وفاة والدها وتنعيه بكلمات مؤثرة

البساطة والجمال.. محمود عبد المغنى يحصد إعجاب متابعيه بصورة أم العيال

البساطة والجمال.. محمود عبد المغنى يحصد إعجاب متابعيه بصورة أم العيال

عمرو دياب يرقص ويغنى مع دينا الشربينى: &#34;ورحمة أبويا بحبه&#34;

عمرو دياب يرقص ويغنى مع دينا الشربينى: "ورحمة أبويا بحبه"

تطورات جديدة بقضية نصب محمد وزيري على هيفا وهبي.. ممنوع من السفر

تطورات جديدة بقضية نصب محمد وزيري على هيفا وهبي.. ممنوع من السفر

إعلامية تصدم جمهورها: &#34;أنا مصابة بمرض نادر&#34; (فيديو)

إعلامية تصدم جمهورها: "أنا مصابة بمرض نادر" (فيديو)

الموت يُفجع الفنان المصري الشهير إدوارد (صورة)

الموت يُفجع الفنان المصري الشهير إدوارد (صورة)

بعد الحملة ضدها.. ماغي بو غصن تدافع عن نادين نسيب نجيم

بعد الحملة ضدها.. ماغي بو غصن تدافع عن نادين نسيب نجيم

يفيديو مؤثر.. النجم دواين جونسون (ذي روك) يعلن إصابته وأسرته بـ(كورونا)

يفيديو مؤثر.. النجم دواين جونسون (ذي روك) يعلن إصابته وأسرته بـ(كورونا)

هاري وميغان يبدأن العمل.. عقد لسنوات عدة مع &#34;نتفليكس&#34;

هاري وميغان يبدأن العمل.. عقد لسنوات عدة مع "نتفليكس"

عربي

الأردن: 68 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن: 68 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

ما حقيقة بيع &#34;جزر النيل&#34; لمستثمرين أجانب؟

ما حقيقة بيع "جزر النيل" لمستثمرين أجانب؟

وفاة أول مسؤول سوري بفيروس (كورونا)

وفاة أول مسؤول سوري بفيروس (كورونا)

الجزائر.. تسرب نفطي في خط أنابيب

الجزائر.. تسرب نفطي في خط أنابيب