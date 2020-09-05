المكتب الحركي الطبي يوجه 9 مطالب لوزيرة الصحة بشأن الأوضاع بغزة

اجتمع المكتب الحركي الطبي المركزي، بقيادة الدكتور علاء نعيم مع الوفد الوزاري القادم من رام الله، حيث قدم الدكتور نعيم شرح كامل عن مشاكل واستحقاقات الأطباء في قطاع غزة.





وشدد نعيم، وفق بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على ضرورة الغاء التقاعد المالي وضرورة المساواة بين الاطباء بالحقوق في غزة مثل زملائهم بالمحافظات الشمالية وانهاء التمييز الجغرافي بين المحافظات.





قدم الدكتور علاء نعيم كتاب خطي سلمه للوفد الوزاري لايصاله للقيادة الفلسطينية ورئيس الوزراء يحتوى على كل مطالب والأطباء في قطاع غزة وضرورة تنفيذ هذه المطالب والاستحقاقات وانصاف أطباء قطاع غزة ورفع الظلم عنهم الذي فرض عليهم منذ سنوات.





وفيما يلي نص الكتاب، وفق ما وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:







معالي الوزيرة المحترمة نرفع لمعاليكم استحقاقات الاطباء من ابناء وزارة الصحة الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية و المتمثلة في الاتي:





1. المساوة الكاملة بين موظفي وزارة الصحة الفلسطينية والتي وعدنا اكثر من مرة بتحقيقها من حيث العلاوات والدرجات وفتح هيكلية وزارة الصحة بالمحافظات الجنوبية.





2. الغاء التقاعد المالي الجائر على الفور و حفظ حقوق الاطباء الذين أحيلوا الي التقاعد من تاريخ القرار الجائر.



3. توحيد الراتب ونسبة الصرف وإرجاع كل الخصومات عل الراتب منذ شهر ٣/٢٠١٧ وبأثر رجعي حيث اننا نتقاضى ما نسبته 75 % من اجمالي الراتب في احسن الاحوال ونصف هذه القيمه منذ أزمة المقاصة.



4. اعتماد شهادات البورد لأطباء المحافظات الجنوبية وباثر رجعي اسوة بأطباء المحافظات الشمالية وعددهم 5 اطباء.



5. اعتماد شهادات الماجستير للأطباء الأخصائيين كما هو متبع وحسب الأصول.



6. اعتماد درجات الأطباء حسب الأصول وانجاز معاملات الإدارية المتوقفة من فترة طويلة دونما مبرر واضح.



7. اعتماد الساعات الإضافية والحوافز أسوة بما يصرف لزملائنا بالمحافظات الشمالية.



8. إلغاء التقاعد القسري للطواقم الطبية المدنية والعسكرية واعاده الرواتب المقطوعة بتقارير كيدية.



9. اعطاء المحافظات الجنوبية حقها في التوظيف وإنهاء ملف العقود وعلى راسهم موظفين 2006 أسوة بما حصل مع أطباء المحافظات الشمالية قبل أيام.



رام الله - دنيا الوطن