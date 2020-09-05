شؤون فلسطينية

مؤسسة حقوقية تنتقد تعامل الأجهزة الأمنية بغزة مع المواطنين بجائحة (كورونا)

مؤسسة حقوقية تنتقد تعامل الأجهزة الأمنية بغزة مع المواطنين بجائحة (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، بيان صحفي، طالبت فيه الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، اتخاذ كافة الإجراءات والوسائل التي تحفظ كرامة المواطنين وفق الضوابط القانونية.

وقالت المؤسسة، وفق البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إنها تتابع بقلق استمرار وتكرار اعتداء أجهزة الأمن والشرطة على المواطنين في عدة مناطق في قطاع غزة في إطار فرض حظر التجوال من خلال انتشار الفيديوهات على صفحات التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" التي تظهر اعتداء أفراد الشرطة على المواطنين، وما تتلقاه المؤسسة من شكاوى للمواطنين عبر صفحتها الالكترونية ومن خلال اتصالات المواطنين وما تم رصده من قبل باحثي المؤسسة -من بيوتهم نتيجة التزامهم بحظر التجوال- من اعتداءات على مواطنين لعدم التزامهم بحظر التجوال وفض تجمعات المواطنين من قبل أفراد الشرطة بالقوة . 

وأكدت مؤسسة الضمير على ضرورة قيام الشرطة بدورها ومسؤوليتها بمنع تفشي فيروس (كورونا)، باستخدام كافة الإجراءات والوسائل التي تحفظ كرامة المواطنين وفق الضوابط والمحددات القانونية ذات العلاقة. 

وقال البيان: "مؤسسة للضمير لحقوق الإنسان تقدر جهود وحرص وزارة الداخلية بفرض حظر ومنع التجوال وإعلان حالة الطوارئ التي تم الإعلان عنها مسبقا في قطاع غزة، من أجل سلامة المواطنين ومنع انتشار فيروس كورونا، لذلك تحتم المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة الحساسة على المواطنين الالتزام بها , لكن في المقابل يقع على عاتق الأجهزة الأمنية والشرطة المعاملة الإنسانية اللائقة للمواطنين والكف نهائياً عن استمرار الضرب والاعتداءات على المواطنين". 

وتابع البيان: "مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تخشي أن يكون هناك حالات ضرب ومعاملة قاسية للمواطنين الذين يتم القبض عليهم واحتجازهم في مراكز ونظارات الشرطة، خاصة في ظل عدم تحرك الجهات الرقابية المحددة بقانون سواء قضاة ووكلاء نيابة ومراكز حقوق الإنسان". 

وأكمل البيان: "مؤسسة الضمير إذ تعبر عن قلقها إزاء استمرار الاعتداء على المواطنين فإنها تستنكر وبشدة كل أساليب استخدام القوة والضرب وتطالبالمواطنين في قطاع غزة تطبيق التعليمات والتقيد التام للإجراءات الوقائية التي تفرضها الحكومة وعدم التجمهر وحظر التجول والالتزام بتطبيق التعليمات خشية تفشي فيروس كورونا حفاظاً على سلامتهم". 

وطالب البيان، وكيل وزارة الداخلية ومدير عام الشرطة والمحافظين والنائب العام والجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف تلك الانتهاكات ومنع مثل هذا السلوك غير القانوني من أجهزة الأمن واحترام حقوق المواطنين المكفولة قانونياً.

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