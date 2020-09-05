شؤون فلسطينية

الزراعة بغزة تُصدر إعلاناً مهماً للمزارعين والمواطنين بشمال القطاع

الزراعة بغزة تُصدر إعلاناً مهماً للمزارعين والمواطنين بشمال القطاع
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الزراعة الفلسطينية، إعلاناً مهماً للمزارعين والمواطنين في محافظة شمال قطاع غزة، مشيرةً إلى أنه وبعد التنسيق مع قيادة شرطة المحافظة فقد تقرر ابتداء من صباح اليوم السبت تسهيل حركة المزارعين للوصول إلي أراضيهم.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أنه سيسمح بحركة المزارعين إلي مزارعهم من الساعة 5:00 -6:30  صباحاً، مضيفةً: "وقت العودة الي أماكن السكن من الساعة 1:00 ظهراً - 3:00 عصراً، على أن يتم نقل المنتجات الزراعة من الأراضي والمزارع خلال ساعات العودة إلى مراكز تجميع المنتجات الزراعيه (مراكز بيع الجملة) المعتمدة من قبل الوزارة داخل محافظة شمال غزة".

وأضافت الوزارة: "يسمح بفتح نقاط بيع المنتجات النباتية والحيوانية من الساعه 9:00 صباحاً - 5:00مساءً وذلك خلال أيام السبت والثلاثاء والخميس، وسيتم السماح لموزعي الأعلاف المعتمدين من قبل وزارة الزراعة بالتحرك من الساعة 5:00 - 7:00 صباحاً".

وأكملت: "يمنع منعاً باتاً أن يقوم موردي الأعلاف الرئيسين بتوريد الأعلاف إلى المزارعين مباشرة بل عبر نقاط بيع الأعلاف المعتمدة من قبل الوزارة".

وتابعت: "يسمح بفتح محلات بيع الأعلاف والأدوية الزراعية والعيادات البيطرية المعتمدة من قبل الوزارة من الساعة 1:00 ظهراً - 3:00 عصراً يومياَ، ويسمح لتجار الدجاج اللاحم الحي بتحميل الدجاج من الساعة 2:00 ليلاً - 5:00 صباحاً، خلال أيام فتح نقاط بيع التجزئة وهي أيام (السبت والثلاثاء والخميس) التي سوف يسمح بفتحها ابدأ من الساعة 5:00 صباحاً - 9:00 مساءً".

الجدير ذكره، أن محافظة شمال قطاع غزة من أكثر المحافظات انتشاراً لفيروس (كورونا) المستجد، حيث تتخذ الجهات الرسمية إجراءات شديدة لمنع تفشي الفيروس بالمحافظة.

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