ليس "توماس ايديسون".. منافس ترامب يكشف المخترع الحقيقي للتيار الكهربائي

قال المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية، جو بادين، إن رجلاً أسوداً يعود إليه الفضل في اخترع المصباح الكهربائي، وليس توماس إديسون.



وأوضح بادين، وفق لصحيفة "ديلي ميل"، خلال إلقاءه كلمة في "كينوشا"، معقل الشاب الأمريكي الأسود جاكوب بليك الذي أصيب بسبع طلقات من الشرطة الأمريكية، إن هناك تفرقة ملحوظة بين السود والبيض في الهيئات والمؤسسات.



ويعتقد أن بايدن يقصد لويس هوارد، وهو رجل أسود شارك "إديسون" في كافة مراحل اختراع المصباح الكهربائي وربط ألياف الكربون ببعضها البعض.



جاء هذا التصريح الصادم بعد لقاء بايدن بأسرة جاكوب والتي كانت ترفض لقائه في وقت سابق، كما أعقبت الزيارة، جولة أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نفس المدينة .



وانتقد بايدن، السياسة الضريبية لترامب وطريقة إدارته للأزمة الاقتصادية التي تمر بها الولايات المتحدة، متوقعا أن يفتح عليه الجمهوريون النار بعد تلك التصريحات.



ووجه المرشح الديمقراطي حديثه إلى السود وعائلة جاكوب تحديداً قائلاً: "لا يمكنني أن أضمن لكم كل شيء في أربع سنوات لكن الوضع سيكون أفضل بكل تأكيد".





رام الله - دنيا الوطن