شؤون فلسطينية

أجواء شديدة الحرارة وأعلى من معدلاتها السنوية والثلاثاء تنحسر موجة الحر

أجواء شديدة الحرارة وأعلى من معدلاتها السنوية والثلاثاء تنحسر موجة الحر
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
يستمر اليوم السبت، تأثير الموجة شديدة الحرارة على البلاد لذا يستمر الجو شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 11درجه مئوية والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية  خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً في بقية المناطق والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد: يستمر تأثير الموجة شديدة الحرارة على البلاد لذا يستمر الجو شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10درجه مئوية والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية  خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين: يستمر تأثير الموجة شديدة الحرارة على البلاد لذا يستمر الجو شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10درجه مئوية والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية  خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء: يتراجع تأثير الموجة شديدة الحرارة على البلاد مع استمرار الجو حار في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5-6 درجات مئوية والرياح شمالية غربية إلى غربية  خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين خلال الموجة شديدة الحرارة من:

1- التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.

2-  خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 39-27 38-23 38-23 بيت لحم 39-27 38-23 38-23
رام الله والبيرة 38-26 37-22 37-22 طولكرم 37-24 36-24 36-24
نابلس 40-27 39-24 39-24 قلقيلية 37-24 36-24 36-24
جنين 42-27 41-26 41-26 سلفيت 39-27 38-23 38-23
طوباس 43-27 42-27 42-27 روابي 40-27 39-24 39-24
الخليل 38-26 37-22 37-22 غزه 36-25 35-25 35-25
أريحا 46-31 45-31 45-31 خانيونس 36-25 35-25 35-25
الأغوار الشمالية 44-29 43-29 43-29 رفح 37-24 36-24 36-24

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