شاهد: الوفد الوزاري يُباشر اجتماعاته في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنعقد الوفد الوزاري، عدة لقاءات في قطاع غزة، مع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أحمد حلس، ومحافظو قطاع غزة، للإطلاع على الأوضاع الصحية بالقطاع في ظل تفشي وباء (كورونا).ونشر محافظ غزة، إبراهيم أبو النجا عبر صفحته بموقع (فيسبوك)، عدة صور من لقاءات الوفد، وقال: إن الوفد التقى بمحافظي الشمال وخانيونس ورفح خلال تواجده في غزة.وأكد أن الوفد حضر بقرار من الرئيس محمود عباس لبحث احتياجات قطاع غزة في ظل جائحة (كورونا).وقالت أمال حمد وزيرة شؤون المرأة: إن زيارة الوفد الوزاري لغزة تأتي ضمن توجيهات القيادة الفلسطيني للاطلاع على واقع تفشي (كورونا) ودراسته ورفع تقرير وافي لتوفير التدخلات اللازمة لمحاربته.وأكدت حمد أن شحنة المساعدات المرافق للوفد تضمنت 20 شاحنة أدوية يحتاجها أبناء قطاع غزة ولا سيما أجهزة فحص (كورونا) وأدوية بهذا المجال.وأشارت إلى أن تدخلات الحكومة لم تقتصر على العلاج والأدوية فقط، إنما كان هناك تدخلات على صعيد التنمية الاجتماعية وتقديم مساعدات للمواطنين في ظل الحاجة إليها.