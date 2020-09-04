غانتس: الهدوء الحالي في غزة يمكن أن يستمر ولكن بشرطين

بيني غانتس

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رام الله - دنيا الوطن

علّق وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، على الهدوء الحالي في قطاع غزة.



وحسب تصريحات أوردها موقع (يديعوت أحرونوت) قال غانتس: "يمكن أن يبقى هذا الهدوء الحالي، بشرطين أساسيين، الهدوء التام على الحدود، وعودة الجنود "الأولاد"، كما وصفهم.



وزعم غانتس أن حماس لم تكن تتوقع كثافة الهجوم العسكري والإجراءات المدنية التي اتخذت بعد الهجمات التي نفذها الجيش الإسرائيلي على أهداف للحركة في غزة، مشيرًا إلى أن تلك الهجمات دفعت الحركة قرارًا بإعادة الهدوء.