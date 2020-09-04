حماس: جاهزون للتعاون مع كل مكونات شعبنا الفلسطيني

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رام الله - دنيا الوطن

قال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع: إن حركته جاهزة للتعاون مع كل مكونات شعبنا الفلسطيني؛ لانجاح مخرجات البيان الختامي وترجمتها عملياً على أرض الواقع وتمتين الموقف الفلسطيني الموحد الرافض لصفقة القرن.



وأضاف القانوع لقناة الحوار: "قدمت حماس تصوراً واضحاً لمواجهة مخططات تصفية القضية الفلسطينية، وآليات تحقيق الوحدة الوطنية وآليات تصويب المسار السياسي الفلسطيني".



وأكّد على أن الأولوية في هذه المرحلة الفارقة التي تهدد قضيتنا الفلسطينية هو بناء استراتيجية نضال موحدة وصياغة برنامجا سياسياً ينسجم مع تطلعات شعبنا وحجم المخاطر التي تعصف بالقضية الفلسطينية



وتابع: "من المهم أن نبني خطوات أخرى على نحو أكثر قوة لترسيخ علاقاتنا الوطنية وتحصين مخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل".