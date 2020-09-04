حركة المقاومة الشعبية: نُدين إعادة صحيفة "شارلي إيبدو" نشر رسوم كاريكاتورية مسيئة للرسول محمد

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رام الله - دنيا الوطن

دانت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، بأشد العبارات إعادة صحيفة (شارلي إيبدو) الفرنسية، نشر رسوم كاريكاتورية مسيئة للرسول محمد (صلى الله عليه وسلم).



واعتبرت الحركة أن الصحيفة الفرنسية اليمينية المتطرفة، تؤكد على موقفها العدائي للإسلام والمسلمين، ولا يعبر بأي شكل من أشكال حرية الصحافة والتعبير، وإنما يعبر أشخاص مرضى يحاولون تأجيج مظاهر الفتنة والكراهية، وتبرير رخيص لإستهداف المسلمين الإعتداء عليهم.



وأضافت الحركة: "نحذر من خطورة تمادي الصحافة الغربية في ممارساتها العنصرية باسم الحرية وغيرها، فالحرية ليست مطلقة، خاصةً إذا كانت تلك المواد أو الرسومات تحض على الكراهية والإرهاب الثقافي والفكري".



وتابعت: "ندعو إلى تحرك عربي وإسلامي سريع وعاجل, واتخاذ اجراءات رادعة ضد الصحيفة الفرنسية، ومن يقف خلفها، كما أن رفض الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إدانة قيام الصحيفة بنشر الرسوم المسيئة للرسول محمد، يجعله مشاركا بالجريمة ومساسا بمشاعر المسلمين حول العالم واستفزاز لهم".



وأكدت على ضرورة قيام الصحيفة الفرنسية بالتراجع والاعتذار، حيث ان الحكومة الفرنسية مطالبة بمنع مثل هذه الإجراءات البغيضة.



وختمت الحركة، بيانها بالقول: "نطالب جماهير أمتنا العربية والإسلامية، إلى القيام بأوسع عملية مقاطعة ثقافية وإقتصادية لفرنسا، وهو أقل ما يمكن أن نقدمه للرسول الأعظم في حالة عدم التراجع والاعتذار".