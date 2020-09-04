شؤون فلسطينية

عكرمة صبري: القدس تنتظر دعمًا من اجتماع الأمناء العامين

عكرمة صبري: القدس تنتظر دعمًا من اجتماع الأمناء العامين
الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
قال خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري، إن مدينة القدس بحاجة إلى خطوات عملية داعمة من اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية الذي عقد يوم أمس.

وأكد الشيخ عكرمة صبري على ضرورة الاهتمام بالمؤسسات المقدسية ودعمها سيما في مجالات التعليم والصحة والإسكان.

وأشار صبري إلى أن "دعم هذه المؤسسات المقدسية سيُمكن المقدسيين من تعزيز صمودهم والحفاظ على مقومات العيش في ظل كل المخاطر والانتهاكات الإسرائيلية التي تحدق بهم".

وشدد خطيب الأقصى، أن القدس هي بوصلة القضية الفلسطينية، ولا يمكن أن تقوم دولة دونها، داعيًا إلى تطبيق "توصيات الاجتماع على أرض الواقع، وعدم الاحتفاظ بهما ضمن الخطابات الرنانة".

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