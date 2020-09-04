روسيا: مستعدون لتنظيم لقاء بين الأطراف الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة، استعداد موسكو لتنظيم لقاء بين الأطراف الفلسطينية.



يأتي ذلك في الوقت الذي كان أكد فيه منذ أيام، وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن موسكو تعول على إجراء لقاء جديد مع ممثلي الأحزاب والحركات الفلسطينية عندما يتحسن الوضع الوبائي.



وقال لافروف في مقابلة مع صحيفة (ترود): "من جانبنا نواصل العمل مع الفلسطينيين من أجل تثبيت وتطوير النهج الواعد".