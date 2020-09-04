شبان يلقون الزجاجات الحارقة على معسكر "عناتا" بالقدس

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رام الله - دنيا الوطن

اندلعت مساء اليوم الجمعة، النيران في معسكر عناتا شمال شرق القدس المحتلة إثر إلقاء العديد من الزجاجات الحارقة اتجاهه.



وأفادت مصادر محلية، بأن النيران اشتعلت ليلا في المعسكر الاحتلالي، إثر إلقاء عدة زجاجات حارقة من قبل الشبان الفلسطينيين قبل أن ترد قوات الاحتلال عليهم بإلقاء وابل من قنابل الغاز.



ونتيجة الاحتلال وسيطرته الدائمة على أراضي المواطنين، تقلصت أراضي عناتا التي كانت مساحتها 30500 دونم، إلى مساحة لم تتجاوز اليوم 2200 دونما، محاطة بالجدار من كل جانب.



وعلاوة على مصادرة المساحات الشاسعة من أراضيها فإن 500 دونم منها أصبحت تحت سلطة بلدية الاحتلال في القدس، وقرابة 950 دونما، هي مصنفة مناطق "ب" وفق اتفاق أوسلو، وتعني سيادة أمنية إسرائيلية، وتتبع إداريا للسلطة الفلسطينية.



كما أن 220 دونما فقط هي مناطق مصنفة "ج" مسموح البناء فيها ولكن تحت طائلة المسؤولية الشخصية، وهي مناطق تتبع سلطة الاحتلال أمنيا وإداريا.



وخلال السنوات الماضية صادر الاحتلال أجزاء كبيرة من أراضي القرية، وأقام خمس مستوطنات عليها، عدا عن بنائه للجدار العنصري حولها من كل الجهات.



وبعد ذلك أصبحت البلدة بمدخلين فقط، أحدهما عليه حاجز عسكري، يؤدي إلى مدينة القدس، ولا عبور إلا لمن يملك الهوية المقدسية أو تصريح الدخول، والعبور عليه بشروط، أما المدخل الآخر ببوابة حديدية فتُغلق بقرار المحتل.