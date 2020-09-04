داخلية غزة: استمرار حظر التجوال في كافة محافظات القطاع

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، على استمرار حظر التجوال في كافة محافظات قطاع غزة.



وأضاف المتحدث باسم داخلية غزة، إياد البزم: "تؤكد وزارة الداخلية والأمن الوطني على استمرار حظر التجوال في كافة محافظات قطاع غزة، مع إبقاء الاجراءات المعلنة سابقاً بخصوص محافظة شمال غزة وبعض مناطق محافظة غزة كما هي.



ودعت الوزارة المواطنين إلى التقيد والالتزام بإجراءات السلامة والوقاية.