الوزير الصالح يفتتح مشاريع تطويرية في محافظة نابلس

رام الله - دنيا الوطنافتتح وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح، مشاريع تطويرية في محافظة نابلس، وذلك بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها.وشملت تلك المشاريع: افتتاح المبنى الجديد لمجلس قروي بيت ايبا، ومقرا للجنة التنظيمية المحلية لقرى بيت ايبا، وبيت وزن، وزواتا، إضافة إلى افتتاح مبنى مجمع خدمات لبلدية صرة، كما وتفقد عدد من المشاريع قيد التنفيذ في البلدة واخرى تم انجازها.جاء ذلك خلال جولة ميدانية للمحافظة يوم امس، شملت كل من ( بيت ايبا، صرة، عراق بورين، تل) واستهلها بمباشرة عمله من مقر مديرية الحكم المحلي في نابلس، حيث اطلع على طبيعة المهام والأعمال التي تقوم بها طواقم المديرية، كما تابع عددا من الملفات والقضايا، والتقى بمجموعة من المواطنين واستمع لمطالبهم وقضاياهم.وخلال حفل الافتتاح للمشاريع، أكد الصالح أنه وبالرغم من الاوضاع السياسية والاقتصادية والصعبة التي يواجهها الشعب الفلسطيني، إلا أن مسيرة البناء والعطاء مستمرة ومتواصلة خدمة للمواطنين في كافة مناطق تواجدهم.وأشار الصالح إلى أهمية افتتاح مثل هذه المشاريع التي ترسخ دولة المؤسسات وتشكل منطلقا لتقديم الخدمات للمواطنين، ومركزا لوضع الخطط الاستراتيجية والتطويرية للهيئات المحلية، مع أهمية التأكيد على ضرورة تنسيق الجهود والعمل المشترك بين جميع الاطراف من أجل غد مشرق وواعد للاجيال القادمة.ودعا الصالح بلدية نابلس والهيئات المحلية المجاورة للمسارعة وبالتنسيق مع الوزارة لاعداد مخطط هيكلي اقليمي لكامل المنطقة، مشيرا الى ان الوزارة وبتعليمات من الحكومة عملت على تعزيز قدراتها لتكون قادرة على تقديم المساعدة الفنية للجميع لتمكينهم من توسيع مخططاتهم الهيكيلة لتشمل جميع المناطق بلا استثناء.هذا واطلع الصالح على أبرز الاحتياجات من المشاريع التطويريةوالتنموية للهيئات المحلية وخاصة ضرورةتأهيل البنية التحتية، ومناقشة قضايا المياه والكهرباء والنفايات والصرف الصحي وغيرها من القضايا.