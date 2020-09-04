اقتصاد غزة تحرر 34 محضر ضبط بحق تجار مخالفين للأسعار

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رام الله - دنيا الوطن

حررت وزارة الاقتصاد بغزة، اليوم الجمعة، 34 محضر ضبط بحق تجار مخالفين للأسعار في قطاع غزة.



وأفادت الوزارة في بيانها، بأنه تمت إحالة 17 مُخالفًا إلى النيابة العامة لأخذ المقتضى القانوني بحقهم.



وحذرت الوزارة في وقتٍ سابقٍ التجار من الاحتكار والتلاعب بالأسعار في ظل جائحةِ كورونا التي تعصف بالقطاع.