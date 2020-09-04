دولي

8 وفيات و1964 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في إسرائيل

8 وفيات و1964 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء الجمعة، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس (كورونا) إلى 993 وفاة وحصيلة الإصابات إلى 126,419 إصابة، بعد تسجيل 8 وفيات و1964 إصابة جديدة في الساعات الأخيرة.

وأكدت الصحة الإسرائيلية، أن 426 مصابًا يرقدون في المستشفيات بحالة صحية حرجة، منهم 123 موصولون بأجهزة التنفس الإصطناعي. وبلغ عدد الإصابات النشطة 25,069 إصابة، في حين بلغ عدد حالات التعافي 100,357 حالة.

 وأجرت "الصحة الإسرائيلية" قرابة مليونين و400 ألف فحص "كورونا".

وباتت إسرائيل تحتل المرتبة الـ26 عالميًا بعدد الإصابات المسجّلة بالفيروس.

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