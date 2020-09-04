شؤون فلسطينية

الخارجية: 244 حالة وفاة و5817 إصابة في صفوف الجاليات الفلسطينية

الخارجية: 244 حالة وفاة و5817 إصابة في صفوف الجاليات الفلسطينية
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، تسجيل 244 حالة وفاة (1 السعودية)، و5817 إصابة (4 أمريكا)، 1969 حالة تعافي في صفوف الجاليات الفلسطينية.

وأفادت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة في المملكة العربية السعودية، بتسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية نتيجة اصابتها بفيروس (كورونا)، للمواطنة يسرى أحمد علي الخزندار(59 عاما)، ليرتفع عدد حالات الوفاة في صفوف الجالية الى 79 حالة.

كما أفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية بتسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية في كل من نيويورك ونيوجيرسي، ليرتفع عدد الإصابات إلى 3526 إصابة، فيما لم تسجل أية حالة وفاة، ليبقى عدد حالات الوفاة 74 حالة.

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