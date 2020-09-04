معروف: سيتم إضافة 70 ألف أسرة جديدة من متضرري (كورونا) للاستفادة من المنحة القطرية

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رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة ، سلامة معروف، أنه سيتم إضافة 70 ألف أسرة جديدة من المتضررين بشكل مباشر من أزمة (كورونا) للاستفادة من المنحة القطرية.



وقال معروف في تصريحات لإذاعة (صوت القدس): "تم إعادة النظر في موعد صرف المنحة القطرية المقرر غدٍ السبت بسبب التجاوزات الوقائية أثناء صرف رواتب الموظفين.".



وأضاف: "سيتم الإعلان عن آليات جديدة لعملية صرف المنحة القطرية خلال ساعات ووفق بيانات وزارة التنمية الاجتماعية باختيار الاسماء الأكثر تضرراً".



وحول زيارة الوفد الوزاري إلى غزة، قال: "زيارة الوفد الحكومي القادم من رام الله تأتي في السياق الطبيعي و المسؤوليات التي يجب أن تتحملها وعقب الاجواء التي سادت في أعقاب اجتماع الامناء العامون".



وأكد معروف أنه "حتى اللحظة لم نستلم المساعدات الطبية ونأمل أن تترجم نتائج زيارة الوفد على الأرض بتلبية تحتياجات القطاع الصحي في غزة"، وفق قوله.



وأشار معروف إلى أن "الصحة بغزة اطلعت الجهات الحكومة احتياجات المنظومة الطبية بالقطاع.".



وذكر أن "غزة تشهد الآن الموجة الأولى من الوباء التي تمتاز بأنها حادة في سرعة وتوسع رقعة الانتشار"، مضيفا: "الإجراءات الصحية المرتبطة بتقيد الحركة تقوم على احتواء وتطويق سلسلة العدوى والحد من انتقالها".



وأشار إلى أن "ازدياد قدرة وزارة الصحة بغزة على إجراء الفحوصات يفسر جزءا من ارتفاع عدد الاصابات".



وقال معروف: "الخطة التي تسير عليها وزارة الصحة بغزة كفيلة بتجنب شعبنا خطر المرحلة الأولى من تفشي الوباء و الانتقال بعدها لمراحل أكثر استقراراً بالتحكم بمنحنى ازدياد الاصابات".



وحول معبر رفح ، قال معروف: "حالة الاستنزاف الكبير للطواقم الحكومية بعد تفشي وباء كورونا أعاق إعادة فتح معبر رفح رغم ادراك لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة معاناة المواطنين بالداخل والخارج جراء اغلاق المعبر".



وتابع: "نسعى جاهدين لفتح المعبر وانهاء أزمة العالقين خارج جمهورية مصر العربية و هذا يخضع لاستقرار الأوضاع في غزة".