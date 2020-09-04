دولة مسلمة تستعد لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل

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رام الله - دنيا الوطن

قال أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصل بنتنياهو، وأكد له أن دولة مسلمة ستطبع علاقاتها مع إسرائيل.



وأضاف جندلمان، أنه خلال لقاء ترامب مع رئيس الوزراء الكوسوفي عبد الله هوتي، أخبر نتنياهو بأن كوسوفو تريد إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل.



كما أعلن رئيس الوزراء الكوسوفي خلال لقائه مه الرئيس ترمب أن بلاده ستفتح سفارة لها في القدس.



وقال نتنياهو: "كوسوفو ستكون الدولة الأولى ذات الأغلبية المسلمة التي ستفتح سفارة في القدس، فكما قلت في الأيام الأخيرة - دائرة السلام والاعتراف بإسرائيل تتوسع ومن المتوقع انضمام دول أخرى إليها".