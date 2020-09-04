الأردن: 68 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 68 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، اليوم الجمعة، منها 55 حالة محليّة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2301.



ووفق ما نقل موقع (عمون) عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، فإن 38 إصابة من بين إصابات اليوم سجلت في العاصمة عمان، و8 في محافظة الزرقاء، و6 إصابات في محافظة إربد، و3 في محافظة البلقاء.



أما الحالات الخارجية فتعود إلى 11 حالة بين القادمين من الخارج، ممّن يقيمون في فنادق الحجر، وحالتين من جنسيّة عربيّة لقادمين لغايات السياحة العلاجيّة.