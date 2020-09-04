عربي

الأردن: 68 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن: 68 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 68 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، اليوم الجمعة، منها 55 حالة محليّة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2301.

ووفق ما نقل موقع (عمون) عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، فإن 38 إصابة من بين إصابات اليوم سجلت في العاصمة عمان، و8 في محافظة الزرقاء، و6 إصابات في محافظة إربد، و3 في محافظة البلقاء.

أما الحالات الخارجية فتعود إلى 11 حالة بين القادمين من الخارج، ممّن يقيمون في فنادق الحجر، وحالتين من جنسيّة عربيّة لقادمين لغايات السياحة العلاجيّة.

أخبار ذات صلة

ما حقيقة بيع &#34;جزر النيل&#34; لمستثمرين أجانب؟

ما حقيقة بيع "جزر النيل" لمستثمرين أجانب؟

وفاة أول مسؤول سوري بفيروس (كورونا)

وفاة أول مسؤول سوري بفيروس (كورونا)

الجزائر.. تسرب نفطي في خط أنابيب

الجزائر.. تسرب نفطي في خط أنابيب

أول قاضيات في تاريخ الكويت.. ثماني نساء يؤدين اليمين الدستورية

أول قاضيات في تاريخ الكويت.. ثماني نساء يؤدين اليمين الدستورية

أمير منطقة مكة المكرمة يشارك بمراسم غسل الكعبة المشرفة

أمير منطقة مكة المكرمة يشارك بمراسم غسل الكعبة المشرفة

دعوى قضائية ضد حفتر أمام محكمة أمريكية

دعوى قضائية ضد حفتر أمام محكمة أمريكية

شاهد: وزير سعودي في شوارع المملكة على متن دراجة هوائية

شاهد: وزير سعودي في شوارع المملكة على متن دراجة هوائية

بعد السعودية.. البحرين تفتح أجوائها للطائرات الإسرائيلية بطلب إماراتي

بعد السعودية.. البحرين تفتح أجوائها للطائرات الإسرائيلية بطلب إماراتي

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الخارجية: 244 حالة وفاة و5817 إصابة في صفوف الجاليات الفلسطينية

الخارجية: 244 حالة وفاة و5817 إصابة في صفوف الجاليات الفلسطينية

بحر: لقاء الأمناء العامين للفصائل يؤسس لتحقيق المصالحة الوطنية

بحر: لقاء الأمناء العامين للفصائل يؤسس لتحقيق المصالحة الوطنية

(أونروا): نحتاج مبلغ 94 مليون دولار من أجل الاستمرار بالاستجابة لجائحة (كورونا)

(أونروا): نحتاج مبلغ 94 مليون دولار من أجل الاستمرار بالاستجابة لجائحة (كورونا)

باسم زعارير: نطالب الرئيس عباس بأن يشرف على تشكيل لجان المصالحة

باسم زعارير: نطالب الرئيس عباس بأن يشرف على تشكيل لجان المصالحة

عشراوي: ندعو المجتمع الدولي ومنظماته لعدم الاستسلام للضغط الأمريكي

عشراوي: ندعو المجتمع الدولي ومنظماته لعدم الاستسلام للضغط الأمريكي

(أونروا): 465 إصابة منذ بدء جائحة (كورونا) بصفوف الفلسطينيين في لبنان

(أونروا): 465 إصابة منذ بدء جائحة (كورونا) بصفوف الفلسطينيين في لبنان

الحية: أعظم ما يمكن أن يقدمه قادة الفصائل إلى شعبهم تنفيذ مقررات الاجتماع

الحية: أعظم ما يمكن أن يقدمه قادة الفصائل إلى شعبهم تنفيذ مقررات الاجتماع

الحساينة: اجتماع الأمناء العامين خطوة إيجابية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي

الحساينة: اجتماع الأمناء العامين خطوة إيجابية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي

منوعات

قرار جديد من المحكمة بشأن حبس حسام حبيب لمدة سنة

قرار جديد من المحكمة بشأن حبس حسام حبيب لمدة سنة

جيهان قمرى تعلن وفاة والدها وتنعيه بكلمات مؤثرة

جيهان قمرى تعلن وفاة والدها وتنعيه بكلمات مؤثرة

البساطة والجمال.. محمود عبد المغنى يحصد إعجاب متابعيه بصورة أم العيال

البساطة والجمال.. محمود عبد المغنى يحصد إعجاب متابعيه بصورة أم العيال

عمرو دياب يرقص ويغنى مع دينا الشربينى: &#34;ورحمة أبويا بحبه&#34;

عمرو دياب يرقص ويغنى مع دينا الشربينى: "ورحمة أبويا بحبه"

تطورات جديدة بقضية نصب محمد وزيري على هيفا وهبي.. ممنوع من السفر

تطورات جديدة بقضية نصب محمد وزيري على هيفا وهبي.. ممنوع من السفر

إعلامية تصدم جمهورها: &#34;أنا مصابة بمرض نادر&#34; (فيديو)

إعلامية تصدم جمهورها: "أنا مصابة بمرض نادر" (فيديو)

الموت يُفجع الفنان المصري الشهير إدوارد (صورة)

الموت يُفجع الفنان المصري الشهير إدوارد (صورة)

بعد الحملة ضدها.. ماغي بو غصن تدافع عن نادين نسيب نجيم

بعد الحملة ضدها.. ماغي بو غصن تدافع عن نادين نسيب نجيم

يفيديو مؤثر.. النجم دواين جونسون (ذي روك) يعلن إصابته وأسرته بـ(كورونا)

يفيديو مؤثر.. النجم دواين جونسون (ذي روك) يعلن إصابته وأسرته بـ(كورونا)

هاري وميغان يبدأن العمل.. عقد لسنوات عدة مع &#34;نتفليكس&#34;

هاري وميغان يبدأن العمل.. عقد لسنوات عدة مع "نتفليكس"

عربي

الأردن: 68 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن: 68 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

ما حقيقة بيع &#34;جزر النيل&#34; لمستثمرين أجانب؟

ما حقيقة بيع "جزر النيل" لمستثمرين أجانب؟

وفاة أول مسؤول سوري بفيروس (كورونا)

وفاة أول مسؤول سوري بفيروس (كورونا)

الجزائر.. تسرب نفطي في خط أنابيب

الجزائر.. تسرب نفطي في خط أنابيب