مكتب نتنياهو: صربيا ستنقل سفارتها إلى القدس العام المقبل

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن دولة صربيا ستنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، العام المقبل.



وأضاف مكتب نتنياهو: "استمرارًا لجهود رئيس الوزراء نتنياهو من أجل توسيع العلاقات الدبلوماسية، أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أن صربيا ستنقل سفارتها إلى القدس حتى شهر يوليو 2021".



كما أعلن مكتب نتنياهو بأن إسرائيل ستقيم علاقات دبلوماسية مع كوسوفو.