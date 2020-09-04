الرئيس عباس يُعلن حالة الطوارئ لمدة 30 يومًا اعتبارًا من اليوم

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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رام الله - دنيا الوطن

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسومًا رئاسيًا أعلن بموجبه حالة الطوارئ لمدة 30 يوماً، في المناطق الفلسطينية، اعتباراً من 4/9/2020.



كما أصدر الرئيس عباس، قراراً بقانون غلظ فيه عقوبة الاعتداء على الموظفين الرسميين، خاصة القضاة وأعضاء النيابة وأعضاء الضابطة القضائية ورجال الأمن.



كما أصدر قراراً بقانون شدد فيه عقوبة بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.



ووفق وكالة الأنباء الرسمية (وفا) فإنه تأتي هذه القرارات بقانون في سياق توجيهات الرئيس لمواجهة الجرائم الخطرة التي تتهدد المجتمع الفلسطيني.