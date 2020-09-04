شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يُعلن حالة الطوارئ لمدة 30 يومًا اعتبارًا من اليوم

الرئيس عباس يُعلن حالة الطوارئ لمدة 30 يومًا اعتبارًا من اليوم
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسومًا رئاسيًا أعلن بموجبه حالة الطوارئ لمدة 30 يوماً، في المناطق الفلسطينية، اعتباراً من 4/9/2020.

كما أصدر الرئيس عباس، قراراً بقانون غلظ فيه عقوبة الاعتداء على الموظفين الرسميين، خاصة القضاة وأعضاء النيابة وأعضاء الضابطة القضائية ورجال الأمن.

كما أصدر قراراً بقانون شدد فيه عقوبة بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية (وفا) فإنه تأتي هذه القرارات بقانون في سياق توجيهات الرئيس لمواجهة الجرائم الخطرة التي تتهدد المجتمع الفلسطيني.

أخبار ذات صلة

الخارجية: 244 حالة وفاة و5817 إصابة في صفوف الجاليات الفلسطينية

الخارجية: 244 حالة وفاة و5817 إصابة في صفوف الجاليات الفلسطينية

معروف: سيتم إضافة 70 ألف أسرة جديدة من متضرري (كورونا) للاستفادة من المنحة القطرية

معروف: سيتم إضافة 70 ألف أسرة جديدة من متضرري (كورونا) للاستفادة من المنحة القطرية

أوقاف غزة توجه رسالة للعلماء والدعاة لاستثمار (كورونا) دعويًا بالوسائل المتاحة

أوقاف غزة توجه رسالة للعلماء والدعاة لاستثمار (كورونا) دعويًا بالوسائل المتاحة

هيئة حقوقية توجه مجموعة ملاحظات إلى رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة

هيئة حقوقية توجه مجموعة ملاحظات إلى رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة

بحر: لقاء الأمناء العامين للفصائل يؤسس لتحقيق المصالحة الوطنية

بحر: لقاء الأمناء العامين للفصائل يؤسس لتحقيق المصالحة الوطنية

هنية: انتقامنا لدماء شهداء صبرا وشاتيلا يكون بزوال الاحتلال

هنية: انتقامنا لدماء شهداء صبرا وشاتيلا يكون بزوال الاحتلال

(أونروا): نحتاج مبلغ 94 مليون دولار من أجل الاستمرار بالاستجابة لجائحة (كورونا)

(أونروا): نحتاج مبلغ 94 مليون دولار من أجل الاستمرار بالاستجابة لجائحة (كورونا)

باسم زعارير: نطالب الرئيس عباس بأن يشرف على تشكيل لجان المصالحة

باسم زعارير: نطالب الرئيس عباس بأن يشرف على تشكيل لجان المصالحة

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الخارجية: 244 حالة وفاة و5817 إصابة في صفوف الجاليات الفلسطينية

الخارجية: 244 حالة وفاة و5817 إصابة في صفوف الجاليات الفلسطينية

بحر: لقاء الأمناء العامين للفصائل يؤسس لتحقيق المصالحة الوطنية

بحر: لقاء الأمناء العامين للفصائل يؤسس لتحقيق المصالحة الوطنية

(أونروا): نحتاج مبلغ 94 مليون دولار من أجل الاستمرار بالاستجابة لجائحة (كورونا)

(أونروا): نحتاج مبلغ 94 مليون دولار من أجل الاستمرار بالاستجابة لجائحة (كورونا)

باسم زعارير: نطالب الرئيس عباس بأن يشرف على تشكيل لجان المصالحة

باسم زعارير: نطالب الرئيس عباس بأن يشرف على تشكيل لجان المصالحة

عشراوي: ندعو المجتمع الدولي ومنظماته لعدم الاستسلام للضغط الأمريكي

عشراوي: ندعو المجتمع الدولي ومنظماته لعدم الاستسلام للضغط الأمريكي

(أونروا): 465 إصابة منذ بدء جائحة (كورونا) بصفوف الفلسطينيين في لبنان

(أونروا): 465 إصابة منذ بدء جائحة (كورونا) بصفوف الفلسطينيين في لبنان

الحية: أعظم ما يمكن أن يقدمه قادة الفصائل إلى شعبهم تنفيذ مقررات الاجتماع

الحية: أعظم ما يمكن أن يقدمه قادة الفصائل إلى شعبهم تنفيذ مقررات الاجتماع

الحساينة: اجتماع الأمناء العامين خطوة إيجابية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي

الحساينة: اجتماع الأمناء العامين خطوة إيجابية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي

منوعات

قرار جديد من المحكمة بشأن حبس حسام حبيب لمدة سنة

قرار جديد من المحكمة بشأن حبس حسام حبيب لمدة سنة

جيهان قمرى تعلن وفاة والدها وتنعيه بكلمات مؤثرة

جيهان قمرى تعلن وفاة والدها وتنعيه بكلمات مؤثرة

البساطة والجمال.. محمود عبد المغنى يحصد إعجاب متابعيه بصورة أم العيال

البساطة والجمال.. محمود عبد المغنى يحصد إعجاب متابعيه بصورة أم العيال

عمرو دياب يرقص ويغنى مع دينا الشربينى: &#34;ورحمة أبويا بحبه&#34;

عمرو دياب يرقص ويغنى مع دينا الشربينى: "ورحمة أبويا بحبه"

تطورات جديدة بقضية نصب محمد وزيري على هيفا وهبي.. ممنوع من السفر

تطورات جديدة بقضية نصب محمد وزيري على هيفا وهبي.. ممنوع من السفر

إعلامية تصدم جمهورها: &#34;أنا مصابة بمرض نادر&#34; (فيديو)

إعلامية تصدم جمهورها: "أنا مصابة بمرض نادر" (فيديو)

الموت يُفجع الفنان المصري الشهير إدوارد (صورة)

الموت يُفجع الفنان المصري الشهير إدوارد (صورة)

بعد الحملة ضدها.. ماغي بو غصن تدافع عن نادين نسيب نجيم

بعد الحملة ضدها.. ماغي بو غصن تدافع عن نادين نسيب نجيم

يفيديو مؤثر.. النجم دواين جونسون (ذي روك) يعلن إصابته وأسرته بـ(كورونا)

يفيديو مؤثر.. النجم دواين جونسون (ذي روك) يعلن إصابته وأسرته بـ(كورونا)

هاري وميغان يبدأن العمل.. عقد لسنوات عدة مع &#34;نتفليكس&#34;

هاري وميغان يبدأن العمل.. عقد لسنوات عدة مع "نتفليكس"

عربي

الأردن: 68 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن: 68 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

ما حقيقة بيع &#34;جزر النيل&#34; لمستثمرين أجانب؟

ما حقيقة بيع "جزر النيل" لمستثمرين أجانب؟

وفاة أول مسؤول سوري بفيروس (كورونا)

وفاة أول مسؤول سوري بفيروس (كورونا)

الجزائر.. تسرب نفطي في خط أنابيب

الجزائر.. تسرب نفطي في خط أنابيب