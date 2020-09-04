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عشراوي: ندعو المجتمع الدولي ومنظماته لعدم الاستسلام للضغط الأمريكي

عشراوي: ندعو المجتمع الدولي ومنظماته لعدم الاستسلام للضغط الأمريكي
حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
دعت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، المجتمع الدولي ومنظماته إلى وقف سياسة غض الطرف، وتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عاجلة لتفعيل وسائل الحماية والمساءلة وعدم الاستسلام للضغط والتخويف والابتزاز الأميركي، والعمل على إحقاق العدالة واحترام كرامة الإنسان وحقوقه.

جاء ذلك في بيان لعشراوي، اليوم الجمعة، تعقيبا على اعتداءات المستوطنين المتصاعدة بحق أبناء شعبنا، والتي كان آخرها استهداف مركبات المواطنين الفلسطينيين العزل الليلة الماضية قرب بلدة ترمسعيا شمال رام الله، ما أدى لإصابة أربعة مواطنين من قرية كفر مالك، إحدى الإصابات وصفت بالخطيرة وهي لمواطنة حامل في شهرها التاسع.

وقالت عشراوي: "إن نظام الابرتهايد الذي تمثله حكومة التطرف الإسرائيلية يتحمل كامل المسؤولية عن هذه الجريمة البشعة، التي تأتي كنتيجة حتمية لاستفحال ثقافة الكراهية والعنف والتطرف والإرهاب القائمة على رفض الآخر وإنكار وجوده على الأرض وحقه بالحياة".

وأكدت أن تصعيد العمليات الإرهابية المنظمة التي يمارسها المستوطنون يأتي بدعم كامل من الحكومة الإسرائيلية الفاشية وحليفتها الإدارة الأميركية، التي توفر لدولة الاحتلال الدعم اللازم لاستباحة الشعب الفلسطيني، وتمارس جميع وسائل الترهيب والعقاب بحق أي جهة تساهم في إحقاق العدالة ومساءلة المجرمين.

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