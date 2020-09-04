(أونروا): 465 إصابة منذ بدء جائحة (كورونا) بصفوف الفلسطينيين في لبنان

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن مدير قسم الصحة في وكالة الغوث الدولية (أونروا) فرع لبنان الدكتور عبد شناعة أنه تم تسجيل 465 إصابة بفيروس (كورونا)، منذ بدء الجائحة بين الفلسطينيين في لبنان.



وأكد شناعة، وفق ما نقلت وكالة (وفا)، أن هناك 175 حالة ناشطة حاليا، وأنه تم تسجيل 13 حالة وفاة، مشيرا إلى أن عدد الإصابات داخل المخيمات بلغ 84 إصابة، فيما بلغ العدد خارج المخيمات 92 إصابة.



ودعا شناعة أبناء الشعب الفلسطيني إلى الالتزام بوضع الكمامات والتباعد الاجتماعي، حفاظا على السلامة العامة.