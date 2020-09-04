صحة غزة توقف موظف عن العمل بعد تنمره على أحد عمال النظافة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أنها أوقفت الموظف الإداري (ح هـ) عن العمل، وإحالته للتحقيق بعد تنمره على أحد عمال النظافة أثناء عمله في احدى المستشفيات.



وأكدت الوزارة أنها تُقدر كافة الكوادر العاملة على اختلاف مسمياتها ومواقعها، والتي تؤدي دورها تجاه الشعب الفلسطيني، تحت كل الظروف وخاصة في مواجهة جائحة (كورونا).