شؤون فلسطينية

الحية: أعظم ما يمكن أن يقدمه قادة الفصائل إلى شعبهم تنفيذ مقررات الاجتماع

الحية: أعظم ما يمكن أن يقدمه قادة الفصائل إلى شعبهم تنفيذ مقررات الاجتماع
خليل الحية
رام الله - دنيا الوطن
 أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية دعمه لمخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية الذي عقد أمس الخميس، داعيا إلى البناء عليه دون تأخير ولا إبطاء لأن شعبنا لم يعد يحتمل المزيد من الإحباط والمراوحة في المكان.

وأضاف الحية أن أعظم ما يمكن أن يقدمه قادة الفصائل الوطنية إلى شعبهم هو تنفيذ مقررات الاجتماع، والتي أهمها المحافظة على دورية انعقاده ليكون إطارا قياديا فلسطينيا جامعا، مع سرعة العمل على تحقيق الشراكة الوطنية في إطار البيت الفلسطيني الواحد الذي يضم الكل الفلسطيني وهو منظمة التحرير الفلسطينية.

وشدد الحية على ضرورة إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة والتوحد خلف ثوابت شعبنا وأهدافه الوطنية الكبرى حتى زوال الاحتلال وتحرير فلسطين.

ولفت الحية أن اجتماع الأمناء العامين بداية خير يستحق الدعم والاشادة من كل مكونات شعبنا العظيم، موضحا أن شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج تلقى بارتياح وتفاؤل كبير اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية.

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